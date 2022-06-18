Персиковое мороженое





Персиковое мороженое, приготовленное без молока, сливок и яиц.

Бананово-ягодное мороженое





Для приготовления домашнего натурального мороженого можно выбрать любые ягоды. От того, какие ягоды используются, цвет десерта может меняться от сиренево-голубого до пенно-розового.

Сливочное мороженое





Считается, что мороженое из сливок и сгущенки — одно из самых вкусных вариантов домашнего лакомства.

Низкокалорийное йогуртовое мороженое





Вкусное и полезное мороженое из йогурта без вреда для фигуры.

Шоколадное мороженое





Для любителей шоколада есть рецепт домашнего шоколадного мороженого.

Клубничное мороженое





Рецепт вкусного и ароматного мороженого с клубникой.

Домашнее мороженое





Мягкое и нежное домашнее мороженое. Можно украсить ягодами или фруктами по желанию.

Сэндвич-мороженое с печеньем





Лёгкий вариант приготовления мороженого в домашних условиях — сливочное лакомство с печеньем.

Мороженое «Мохито»





Освежающий и ароматный молочный десерт, в котором прекрасно сочетаются лайм и мята.