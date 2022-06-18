Персиковое мороженое
Персиковое мороженое, приготовленное без молока, сливок и яиц.
Бананово-ягодное мороженое
Для приготовления домашнего натурального мороженого можно выбрать любые ягоды. От того, какие ягоды используются, цвет десерта может меняться от сиренево-голубого до пенно-розового.
Сливочное мороженое
Считается, что мороженое из сливок и сгущенки — одно из самых вкусных вариантов домашнего лакомства.
Низкокалорийное йогуртовое мороженое
Вкусное и полезное мороженое из йогурта без вреда для фигуры.
Шоколадное мороженое
Для любителей шоколада есть рецепт домашнего шоколадного мороженого.
Клубничное мороженое
Рецепт вкусного и ароматного мороженого с клубникой.
Домашнее мороженое
Мягкое и нежное домашнее мороженое. Можно украсить ягодами или фруктами по желанию.
Сэндвич-мороженое с печеньем
Лёгкий вариант приготовления мороженого в домашних условиях — сливочное лакомство с печеньем.
Мороженое «Мохито»
Освежающий и ароматный молочный десерт, в котором прекрасно сочетаются лайм и мята.