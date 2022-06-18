TBC Bank поддержал центральноазиатский онлайн-хакатон для девушек TumarisHack, который проходил с 27 по 29 мая. В рамках мероприятия первый digital-банк вручил подарки команде From MADE to top, занявшей второе место, в виде 13 телефонов iPhone 13.

В общей сложности на участие в хакатоне было подано 550 заявок из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и других регионов. Всего в соревновании участвовало 85 команд, до Demo Day из них дошли 47.





Три IT-эксперта TBC Bank также выступили в роли жюри и наставников проекта. На протяжении трех дней они оказывали поддержку стартап-проектам и оценивали их.

Подарки от TBC Bank команде From MADE to top вручила первый заместитель председателя правления Ситора Туляганова за представленный проект интерактивной обучающей платформы для медучреждений с использованием нейронных сетей.

Сотрудничество с IT Park — это лишь первый этап в рамках развития коммуникационного digital-направления TBC Tech. В дальнейшем планируется организация центральноазиатских программ инкубации и акселерации в партнерстве с IT Park, где планируется привлечь экспертов от TBC Bank, а также другие digital-инициативы.





Об АКБ TBC Bank

ТВС Bank имеет 30-летнюю историю и является одним из крупных банков в Грузии и Закавказья. С 2016 года акции ТВС Bank представлены на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). За 2021 год котировки акций TBC Bank на Лондонской фондовой бирже поднялись на 44,95%, а стоимость всех акций компании составляет более 1 млрд долларов США (784,14 млн фунтов стерлингов).

ТВС Bank вышел на рынок Узбекистана в октябре 2020 года как первый цифровой банк страны. На данный момент у приложения ТВС UZ более 2 млн скачиваний.

В конце сентября 2021 года два институциональных инвестора — ЕБРР и IFC — подписали соглашение о приобретении каждым 20% в TBC UZ. Первый взнос составил 9,4 млн долларов для каждого из двух инвесторов.

Банк предоставляет следующие услуги в цифровом формате: денежные переводы, кредиты, депозиты, рассрочка, банковские карты и оплата счетов. Все услуги доступны в приложении TBC UZ. Скачать приложение TBC UZ можно на Android и iOS.

ТВС Bank активно работает над расширением продуктовой линейки и стремится сделать жизнь людей проще здесь и сейчас.

Об IT Park Uzbekistan

IT Park Uzbekistan — это фасилитатор в сфере информационных технологий в Узбекистане, а, а также свободная экономическая зона (СЭЗ) для IT-компаний. В IT Park входят более 610 компаний-резидентов, 206 IT-центров, более 80 IT-школ и 10 филиалов.

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