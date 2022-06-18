Девелопер Bizning Uylar рассказал об особенностях проекта Alfraganus, которые могут стать преимуществами бизнеса.
Уникальная концепция, местоположение, транспортная развязка, имеющиеся и строящиеся вокруг объекты жилой недвижимости — все это повышает ценность коммерческих площадей в Alfraganus.
На выбор предпринимателям предлагается более 500 помещений от 32 до 3244 кв. м, расположенных на территории 110 тысяч кв. м. Индивидуальные технические характеристики помещений, предполагающие наличие вытяжных систем, санузлов, газо- и водоснабжения, помогут подобрать подходящую коммерческую точку в зависимости от сферы бизнеса.
Одним из основных преимуществ проекта Alfraganus является шестиметровая высота потолков, которая даст возможность собственнику реализовать два уровня и увеличить вдвое приобретенную площадь за те же деньги. Наглядный пример трансформации 72 кв. м в 135 кв. м можно увидеть в шоуруме проекта.
Работы на строительной площадке торгово-развлекательного квартала Alfraganus идут полным ходом, и каждый день на несколько шагов приближает нас к открытию крупного открытого молла.
Сдача проекта запланирована на 2022 год.
Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.
Ориентир: бывш. УзБум.
Сайт: alfraganus.com
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Instagram: @alfraganus.uz
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