Tashkent INDEX запускает выгодную рассрочку на покупку коммерческих и производственных помещений в грандиозном коммерческом комплексе.

Условия рассрочки предельно просты и выгодны:

первоначальный взнос — 15%;

срок рассрочки — 36 месяцев.





Выгодная рассрочка распространяется на следующие типы помещений:

производственные помещения площадью от 511 до 1283 кв. м;

магазины на первом этаже площадью от 9 до 68 кв. м;

помещения для малого бизнеса от 17 до 84 кв. м;

помещения под кафе от 11 до 138 кв. м.

При покупке помещений на условиях выгодной рассрочки предприниматели получат в свое распоряжение развитую инфраструктуру. Все помещения будут подключены к коммуникациям.

В магазинах и помещениях на втором этаже будут установлены системы освещения и кондиционирования. Возле каждого блока организованы удобные автомобильные парковки. Также предприниматели смогут пользоваться услугами управляющей компании Tashkent INDEX Service.

Высокий поток клиентов будет обеспечен за счет регулярных мероприятий и ярмарок, проводимых в Tashkent INDEX.





Tashkent INDEX — новая локация для бизнеса

Tashkent INDEX — это масштабный коммерческий комплекс площадью 72 га. Здесь расположено более 3000 магазинов, 130 производственных помещений, логистический центр, 3000 помещений для малого бизнеса, гостиница, экспоцентр, точки общественного питания и множество других объектов.

Благодаря открытию новой транспортной развязки, соединяющей ул. Янги Сергели с Шота Руставели и Чупонота, добраться до Tashkent INDEX стало быстрее и легче. Дорога от центра Ташкента займет не более 15 минут.

Количество помещений, доступных в рассрочку, ограничено. Следует поспешить, чтобы сделать выгодную инвестицию в коммерческую недвижимость.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 55−900−99−99.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: tashindex.mimar.uz

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