С текущего учебного года в Узбекистане студенты смогут перевести учёбу в другие высшие образовательные учреждения только в двух случаях. Об этом сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов 7 июня на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

По его словам, в системе высшего образования все еще сохраняется бытовая коррупция, что в основном наблюдается в процессе перевода учёбы.

«До сих пор бытует мнение, что в высшем образовании есть коррупция. К сожалению, случаи бытовой коррупции есть, но вот от системной коррупции мы избавились. Я гарантирую это как министр. Элементы коррупции сохранялись в процессе перевода обучения», — сказал он.

Абдукодир Ташкулов отметил, что теперь студентам разрешается перевести учёбу в другой вуз только в двух случаях: переезд после заключения брака в место постоянного проживания супруга и супруги, расположенное в другом регионе, а также перевод в другой регион места трудовой деятельности госслужащего на основе письма министра.

Как уточнили в пресс-службе Минвуза, в последнем случае, например, если сотрудник министерства или ректор какого-либо вуза отправляется в другую область, то их дети могут перевести учёбу с одного учебного заведения в другое.

«Мы не должны открывать дорогу мошенникам. Любая льгота создаёт возможности для „мошенников“. Теперь всё. Только две категории [студентов]. В прошлом году поступило 60 тысяч заявления о переводе учёбы. Студент подаёт документы на почвоведение, но цель учиться [факультете] биологии. Студенты должны определиться с целью с первого курса», — заявил министр.

Глава Минвуза указал, что в этом году прогнозировалось 150 тысяч заявлений на перевод учёбы, но теперь «этот вопрос решён».

При этом Абдукодир Ташкулов подчеркнул, что поддерживает академическую мобильность студентов, то есть перемещение студентов и преподавателей высших учебных заведений на определённый период времени в другое образовательное или научное заведение с целью обучения или преподавания.

«Вместо этого можно применять академическую мобильность. Например, ректоры могут договориться и обменяться студентами в Ташкенте и Сурхандарье. Они будут обучаться 1−2 семестра, но дипломы будут получать в одном месте. 150 тысяч претендентов подают документы на перевод учёбы. Что это значит? Это годичная квота», — сказал он.

Как пишет Norma.uz, с 15 июля 2021 года внедрён порядок перевода учебы студентов, в соответствии с которым при переводе учебы студентов из одного региона в другой: