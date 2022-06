Постановлением правительства Узбекистана от 1 июня утверждены меры по созданию частного цифрового университета IT-Park University (ITPU).

Вуз основан столичным IT-Парком Министерства по развитию ИТ и коммуникаций и международной компанией EPAM с уставным капиталом 2 млн долларов (70% — EPAM Global Campus, США). Предложение об открытии IT-Парком университета в апреле озвучивал президент Шавкат Мирзиёев.

«Программа университета направлена на получение современных и востребованных профессий в сфере IT. Обучение будет вестись в гибридном, преимущественно, онлайн-формате, что позволит студентам со всей республики получить специальность без необходимости переезда в столицу», — сообщает пресс-служба IT-Парка.

ITPU будет обучать студентов по специальности «Программный инжиниринг (Software Engineering) с большим выбором современных IT специализаций. В нём будут действовать два факультета: EPAM School of Digital Engineering (специализации: Backend Development, Mobile Development, Frontend Development, QA in Software, Big Data) и IT Park School of Computer Science (специализации: Web Development, Software Testing, Networks and Virtual Environments).