Сегодня, 20 мая по Узбекистану наблюдается небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Только во второй половине дня по областям Ферганской долины и к вечеру по Ташкентской Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям с развитием конвективной облачности местами возможен кратковременный дождь, гроза сообщил Узгидромет. В предгорных и горных районах дожди местами могут быть сильными. Дневная температура воздуха будет +27…+32 градусов Цельсия.

В субботу на территорию страны начнётся вторжение влажной и относительно холодной воздушной массы с районов Кавказа. По Каракалпакстану и Хорезмской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По областям Ферганской долины и к вечеру по Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза. По остальной территории Узбекистана ожидается сухая погода с температурой в пределах +27…+32 градусов.

В воскресенье вторжение влажной и относительно холодной воздушной массы распространится по всей стране, по большинству областей пройдут ливневые дожди, в предгорных и горных районах сильные. По Каракалпакстану и Хорезмской области установится погода без осадков, а по Бухарской и Навоийской областям дожди прекратятся в утренние часы. Температура воздуха в дневные часы понизится до +18…+23, что на 4−6 градусов ниже нормы.

В понедельник, 23 мая практически по всей территории Узбекистана будет наблюдаться малооблачная сухая погода, лишь по областям Ферганской долины ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. В ночные и утренние часы температура воздуха ощутимо понизится и будет в пределах +10…+13, а днём солнечные лучи прогреют воздух до +23…+28 градусов.

20−22 мая по стране ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. 21 мая по северу и пустынной зоне, а 22 мая местами по республике возможны порывы ветра до 23−28 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

20−23 мая по предгорным и горным районам Узбекистана возможны селе-паводковые явления.