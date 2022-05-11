На должность заместителя хокима Самаркандской области по связям с общественными и религиозными организациями назначен Баходир Рахимович Кадыров, сообщила пресс-служба областной администрации.

Баходир Кадыров родился в 1976 году в Музрабатском районе Сурхандарьинской области. До этого назначения работал заместителем хокима Сурхандарьинской области по связям с общественными и религиозными организациями.

С 2019 года эту должность занимал Дилшод Мамадкулов. В конце марта постановлением правительства Узбекистана он был назначен заместителем председателя Комитета по делам религий при Кабинете министров — директором Информационно-аналитического центра изучения религиозно-социальных процессов (создан указом президента в апреле 2018 года).