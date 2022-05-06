XIX летние Азиатские и IV Паразиатские игры 2022 года, которые должны были пройти в сентябре-октябре в Ханчжоу (Китай), отложены на неопределённый срок, сообщил Олимпийский совет Азии.

«Оргкомитет Азиатских игр в Ханчжоу очень хорошо подготовился к проведению игр в запланированные сроки, несмотря на глобальные проблемы. Однако вышеуказанное решение было принято всеми заинтересованными сторонами после тщательного рассмотрения ситуации с пандемией и масштабом игр», — говорится в сообщении.

Новая дата проведения игр, как ожидается, будет объявлена в ближайшее время.