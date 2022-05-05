Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) опубликовал доклад «Видеть невидимое», описывающий кризис незапланированных и нежелательных беременностей женщин в мире и как вообще реализуются права женщин выбирать, беременеть ли, рожать ли, когда и сколько детей. «Газета.uz» представляет его краткий обзор.

ЮНФПА подчёркивает сложность темы исследования, говоря, что в нём «поднимаются провокационные и тревожные вопросы о том, насколько мир ценит женщин и девочек за пределами их репродуктивных возможностей. Потому что признание полной ценности женщин и девочек и предоставление им возможности вносить полноценный вклад в развитие своего общества означает обеспечение того, чтобы у них были инструменты, информация и возможности для самостоятельного принятия основополагающего решения [о беременности и деторождении]».

В исследовании приводятся данные, что ровно в половине случаев в мире беременность наступает не по желанию женщины или девочки, однако число случаев сильно варьируется от региона к региону. В 2015—2019 годах в Европе и Северной Америке на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет ежегодно приходилось около 35 непреднамеренных беременностей, по сравнению с 64 на 1000 в Центральной и Южной Азии и 91 в странах Африки к югу от Сахары.

ЮНФПА высчитывает индекс гендерного неравенства (ИГН) стран, который измеряет развитие человека в странах мира с точки зрения равноправия полов. Узбекистан занимает место в группе стран с показателем ИГН менее 0,35. В этой группе лидирует Швейцария с показателем ИГН, близким к нулю, в десятку лидеров с минимальными показателями также входят Дания, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Исландия и Словения. Показатели ИГН около 0,1 имеют Израиль, Польша, Хорватия, Греция, Беларусь, Великобритания, около 0,2 — США, Китай, Латвия, Албания, Казахстан, около 0,3, помимо Узбекистана, — Уругвай, Коста-Рика, Вьетнам, Турция. В группу стран с ИГН более 0,35 входят в основном страны Африки, но также и Кыргызстан и Туркменистан.

Доклад рассказывает об обстоятельствах, которые существуют до непреднамеренной беременности, когда способность человека или пары принимать решения критически подрывается, и о многих последствиях, влияющих на отдельных людей и общества на протяжении поколений.

Авторы задают многозначительные вопросы: «Может ли какое-либо сообщество, каковы бы ни были его заявленные намерения, утверждать, что оно в полной мере ценит женщин и девочек, если их амбиции, желания и человеческий потенциал ограничены? Если они не могут воспользоваться своей свободой воли, чтобы избежать непреднамеренной беременности? Может ли сообщество действительно утверждать, что ценит материнство, если оно является результатом ограниченного участия, принуждения, стигматизации или насилия?»

В предисловии к докладу исполнительный директор ЮНФПА д-р Наталия Канем рассуждает:

«Основное право человека свободно и ответственно определять количество своих детей и промежутки между их появлением на свет было закреплено во многих международных соглашениях по правам человека за последние пять десятилетий. За этот же период в мире значительно расширилась доступность эффективных современных противозачаточных средств — одно из величайших достижений общественного здравоохранения в новейшей истории.

Почему же тогда почти половина всех беременностей является незапланированной?

Мы знаем о значительных негативных последствиях, связанных с непреднамеренной беременностью, для здоровья, образования и будущего отдельного человека, семьи, для целых систем здравоохранения, рабочей силы и сообществ.

Возникает вопрос: почему это не вдохновило на дальнейшие действия по обеспечению телесной автономии для всех?"

«Стыд, стигматизация, страх, бедность, гендерное неравенство и многие другие факторы подрывают способность женщин и девочек осуществлять выбор, искать и получать противозачаточные средства, договариваться об использовании презервативов с партнёром, говорить вслух и преследовать свои желания и амбиции», — пишет Наталия Канем.

Отдельное внимание доклад уделяет материнству в детстве. Доля женщин, начавших рожать в подростковом возрасте, в странах Центральной и Южной Азии составляет 22%.

Линия голубого цвета на диаграмме показывает динамику сокращения доли женщин в странах Центральной и Южной Азии, начавших рожать в подростковом возрасте. В 2015—2019 годах этот показатель составил около 22%. Источник: ЮНФПА.

Женщины и девочки, вышедшие замуж в подростковом возрасте, как правило, менее образованы, обладают меньшими возможностями дома и в экономическом плане и ограниченными возможностями для передвижения, чем незамужние подростки и взрослые женщины. Они, как правило, изолированы от общества и им не хватает знаний и навыков для урегулирования ситуаций, которые наносят ущерб их здоровью и благополучию, в том числе в области принятия решений о том, сколько детей иметь и когда.

Непреднамеренная беременность и последующие роды в корне меняют жизнь женщин и девочек, делая их более социально уязвимыми:

Беременные девочки могут быть вынуждены выйти замуж и/или бросить школу, не имея других возможностей продолжить свое образование, и с этого момента низкий уровень дохода будет преследовать их всю оставшуюся жизнь.

Женщины могут столкнуться с неожиданной потерей дохода, если они будут вынуждены прервать стаж или даже уволиться с работы из-за беременности.

Бедность ещё более вероятна, если в семье уже есть ребенок, и родители вынуждены использовать и без того скудные ресурсы.

Непреднамеренная беременность не всегда означает нежелательная. Некоторые непреднамеренные беременности станут праздником. Другие закончатся абортом или выкидышем. Какие-то, будучи нежелательными, всё же завершатся рождением ребенка.

Эти беременности могут быть не совсем непреднамеренными, но и не целиком преднамеренными, происходящими, когда у женщины нет возможности полностью осознать, чего она хочет в своей жизни, или даже представить себе жизнь, в которой беременность является выбором.

Вопросы власти и выбора слишком часто являются вопросами жизни или смерти: последствия непреднамеренной беременности могут длиться всю жизнь и затрагивать целые сообщества.

Когда системы здравоохранения не обеспечивают всеобщего охвата услугами, когда сексуальная и репродуктивная помощь не ориентирована на человека, или не является всеобъемлющей, или имеет низкое качество, обязательства правительств по обеспечению общепризнанного права на здоровье остаются невыполненными. Это чаще всего происходит в тех случаях, когда системы здравоохранения не в состоянии обеспечить подросткам доступную, надлежащую, индивидуальную помощь, указывается в исследовании.

Выводы доклада: социально-экономическое развитие и более высокий уровень гендерного равенства тесно связаны с более низкими показателями нежелательной беременности. Более высокая материнская смертность действительно коррелирует с более высокими показателями непреднамеренной беременности.

Многие факторы, связанные с сокращением числа непреднамеренных беременностей, сами по себе являются основными целями развития, от сокращения масштабов нищеты до улучшения охраны материнства.

Проблемы — нагромождение социальных и правовых сложностей, табу, обвинений и дискриминационных норм — не являются непреодолимыми. Может и должен быть запущен благотворный цикл прогресса.

Доклад приводит убедительные аргументы в пользу активизации усилий по защите репродуктивных прав как основополагающего фактора сокращения числа незапланированных беременностей:

Настало время для получения высококачественного, расширяющего возможности образования для всех мальчиков и девочек, а также для изменений в ожиданиях того, что судьба девочки связана главным образом с деторождением и материнством.

а также для изменений в ожиданиях того, что судьба девочки связана главным образом с деторождением и материнством. Настало время для женщин получить возможности для образования и достойной работы, а также обрести большее чувство власти и автономии.

Социальная защита должна обеспечивать права наиболее уязвимых слоёв населения.

наиболее уязвимых слоёв населения. Лидеры должны разрабатывать более прогрессивные гендерные нормы и определять новые направления в законах и государственной политике.

Определения

Чтобы избежать неверного понимания или использования терминов, особое внимание в исследовании уделено определениям.

Непреднамеренная, или незапланированная, беременность — беременность, которая наступает у женщины, которая не планировала иметь (ещё) детей, или которая была несвоевременной, так как наступила ранее желаемого срока. Это определение применяется независимо от исхода беременности (будь то аборт, выкидыш или незапланированные роды).

Планирование семьи — информация, средства и методы, которые позволяют людям определиться, иметь ли детей и когда. Это понятие включает в себя широкий спектр контрацептивов, а также неинвазивные методы, такие как календарный метод и воздержание; сюда также относится информация о том, как забеременеть, когда это желательно, а также о лечении бесплодия.

Нежелательная беременность — 1. Беременность, которую наступила без желания женщины. 2. (научный термин) Выявленная при измерении в ходе обследований беременность, наступившая, когда женщина вообще не хотела иметь детей или не хотела больше детей. Академическое определение не учитывает, что женщина может выразить своё желание на беременность после её наступления, даже если она не планировала иметь (ещё) детей.

Несвоевременная беременность — 1. Беременность, которая произошла в то время в жизни женщины, когда она не намерена была иметь детей, даже если она хотела ребенка в будущем. 2. При измерении в опросах обычно понимается как беременность, которая наступила на два или более лет раньше, чем женщина планировала иметь детей.

Комплексное сексуальное образование (синоним: обучение семейной жизни) — это учебный процесс преподавания и учения о познавательных, эмоциональных, физических и социальных аспектах сексуальности в целях передачи детям и молодёжи знаний, умений, навыков, взглядов и ценностей, которые дают им возможность: осознавать своё здоровье, благополучие и достоинство; развивать уважительные социальные и сексуальные отношения; рассматривать вопрос о том, как их решения влияют на их собственное благополучие и благополучие других; а также понимать собственные права и обеспечивать их защиту в течение всей своей жизни (UNESCO и др. 2018).

Контрацепция (синонимы: контроль рождаемости, планирование семьи) — преднамеренное предотвращение беременности, например, с помощью устройств, методов, лекарств или хирургических процедур. Контрацепция может быть современной или традиционной, при этом современные противозачаточные средства определяются как средства, «имеющие прочную доказательную базу в репродуктивной биологии, точный рецепт для правильного использования и доказательства эффективности», а традиционные контрацептивы относятся к другим методам.

Аборт — 1. (разговорное) Преднамеренное прерывание беременности с помощью процедуры или применения медикаментов. Синонимы: искусственный аборт, плановый аборт, терапевтический аборт. 2. (главным образом медицинский) Любой преждевременный выход продуктов зачатия, приводящий к прекращению беременности, включая как искусственный аборт, так и выкидыш, также известный как самопроизвольный аборт. Под термином «аборт», используемом в докладе, понимается искусственный аборт.

Описание невидимого кризиса

Ровно в половине случаев беременность наступает не по желанию женщины или девочки. Число непреднамеренных беременностей составляет 121 млн в год, или в среднем 331 тысяча в день. Продолжающийся рост населения планеты означает, что абсолютное число незапланированных беременностей без решительных действий лишь продолжит увеличиваться.

Более 60% непреднамеренных беременностей заканчиваются абортом, безопасным или небезопасным, законным или незаконным. По оценкам, 45% всех абортов остаются небезопасными (ВОЗ, 2020), что создаёт чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Общий показатель абортов практически не изменился в 2015—2019 годах и составляет 39 случаев на 1000 женщин репродуктивного возраста (73 млн абортов в год в среднем).

Основное право человека выбирать, заводить ли детей, а также принимать решение об их количестве и интервалах между рождениями содержится во многих глобальных соглашениях (ЮНФПА, 1994; Генеральная ассамблея ООН, 1989, 1979).

Все отдельные лица и пары имеют право на информацию и средства для самостоятельного выбора, иметь или не иметь детей, когда и сколько. Когда эти обязательства не выполняются, права человека подрываются или нарушаются.

Это происходит в следующих случаях:

когда люди не могут сделать осознанный выбор из-за отсутствия доступа к качественной информации о репродуктивном здоровье или учреждению, которое могло бы действовать в соответствии с этой информацией;

когда человек подвергается сексуальному насилию или принуждению;

когда дискриминация и неравенство ограничивают полный спектр возможностей, оставляя людям лишь несколько вариантов выбора.

Большое количество незапланированных беременностей — это напоминание о том, как много людей, особенно женщин и девочек, ограничены в осуществлении своих основных прав. Это признак того, что дискриминация по признаку пола продолжает пронизывать жизнь женщин и девочек.

Это указывает на глубокие пробелы в правах и справедливости, гендерном равенстве, человеческом достоинстве и более широком социальном благополучии. Такое количество незапланированных и нежелательных беременностей поднимает вопросы о том, насколько ценны и приоритетны права и потенциал более половины человечества.

Оно сигнализирует о том, что мир может не достичь своих целей развития в области здравоохранения, образования и гендерного равенства, что подорвёт общие амбиции мирового сообщества.

Контрацепция является одной из наиболее очевидных областей для инвестиций в репродуктивное здоровье и права. Во всем мире, по оценкам, 257 млн женщин, которые хотят избежать беременности, не используют безопасные современные методы контрацепции; из них 172 млн женщин вообще не используют никаких методов контрацепции (UN DESA, 2021).

Отсутствие доступа к эффективным средствам контрацепции является нарушением прав человека. Сексуальное и репродуктивное здоровье является важным компонентом права на всеобщий минимальный уровень здоровья, на который имеют право все люди. Поэтому обязательства в области прав человека, принятые правительствами, требуют, чтобы методы и услуги контрацепции и планирования семьи были доступными, приемлемыми, бюджетными и высококачественными.

Исследования показывают, что недостаточная осведомлённость о средствах контрацепции и недостаточный доступ к ним больше не являются основными причинами неиспользования средств. Вместо этого основными проблемами становятся опасения по поводу побочных эффектов, мифы, стигматизация и противодействие со стороны третьих лиц.

Следует избавиться от общих упущений. В слишком многих кругах термин «непреднамеренная беременность» вызывает образ незамужнего подростка, девушки, которую встречают с жалостью или насмешкой, или и то, и другое.

Фактически, поскольку ни один метод контрацепции не является надежным на 100%, а намерение практиковать воздержание обычно терпит неудачу — или подрывается давлением, принуждением или насилием, — фактически любая фертильная женщина или девочка репродуктивного возраста может неожиданно забеременеть.

Преодоление популярных представлений о непреднамеренной беременности потребует решительных усилий по изменению дискриминационных социальных норм, принятию законов, кодифицирующих эти стигматизации, и расширению мер вмешательства, которые должны по-прежнему охватывать подростков и уделять внимание другим группам лиц.

Деликатность этого вопроса создает ещё больше проблем. Принятие решений или его отсутствие часто происходит в самых интимных сферах жизни человека, затрагивая фундаментальные элементы телесной автономии и репродуктивных прав. В этих пространствах женщины и девочки слишком часто видят, что их выбор каждого следующего шага сужается или исчезает вовсе.

Женщина не всегда может договориться со своим партнером об использовании презервативов. Возможно, она не сможет отказаться от секса, как это происходит, согласно имеющимся данным, в случае 23% всех женщин (ООН, 2022). Она может стать жертвой изнасилования дома или со стороны незнакомца.

Если в её школе не проводится занятия по комплексному сексуальному образованию, ей может не хватать знаний. Беременность может быть её решением по умолчанию из-за ограниченных возможностей и выбора в ее жизни. Например, не имея возможности закончить свое образование, она может не видеть причин откладывать рождение ребенка.

Права человека и сексуальное образование

Отсутствие точной информации о сексуальном и репродуктивном здоровье не только имеет серьёзные последствия, но и является нарушением прав человека. Просвещение по вопросам сексуальности и репродукции является основным компонентом прав на здоровье, образование и недискриминацию, как это сформулировано Комитетом ООН по экономическим, социальным и культурным правам.

Это означает, что отдельные лица, включая детей и подростков, имеют право искать, получать и распространять информацию и идеи в области планирования семьи.

Основная информация о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах должна поступать из школьных и внешкольных программ, в том числе из медицинских учреждений.

Для выполнения этих обязательств в области прав человека государства и сообщества должны обеспечить доступность, приемлемость и точность информации о сексуальном и репродуктивном здоровье и предоставлять её в соответствии с потребностями отдельных лиц и общества, принимая во внимание, например, возраст, пол, языковые способности, уровень образования и др. факторы.

Всестороннее сексуальное образование также затрагивает многие факторы, приводящие к непреднамеренной беременности, такие как насилие по признаку пола, и предлагает инструменты для их предотвращения, в том числе способы построения равных отношений, уважения нестереотипных гендерных ролей и обсуждения согласия.

Многие исследования подтвердили, что качественное всестороннее сексуальное образование эффективно снижает рискованное сексуальное поведение и частоту непреднамеренной беременности.

Обеспеченное должным образом, это образование может бороться с мифами и неправильными представлениями, а также способствовать общению, согласию и уважительным отношениям.