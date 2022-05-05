В январе-марте импорт продовольственных товаров в Узбекистан увеличился на 52,6%, говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.

За этот период завезено продовольствия на 819,2 млн долларов, что на 52,6%, или 282,3 млн долларов, больше, чем в первом квартале прошлого года.





Из общего объёма 74,8% приходится на три страны. Казахстан сохранил первое место и увеличил свою долю в поставках продуктов питания в Узбекистан — 309,7 млн долларов (37,8%), Россия занимает вторую позицию с 205,2 млн долларов (25,1%).

Бразилия также осталась на третьей строчке — оттуда импортировано продовольствия на 97,5 млн долларов, что на 76,6% больше аналогичного периода 2021 года. Почти весь импорт составляет тростниковый сахар-сырец, используемый для производства сахара в Узбекистане, — 91,9 млн долларов.

Кроме того, из Бразилии начат завоз мяса — за три месяца объём импорта составил 2,84 млн долларов.

В первом квартале вырос импорт пшеницы из Казахстана — с 138 млн до 201,6 млн долларов (+46%), пшеничной муки — с 17,3 млн до 28,1 млн (+62,3%), растительного масла — с 17,2 млн до 19,6 млн (+13,8%), маргарина и комбижира — с 873,4 тысячи до 15,9 млн долларов (18,3 раза), мяса — с 3,1 млн до 11,8 млн (3,8 раза), ячменя — с 1,3 млн до 6,7 млн долларов (5,1 раза).

Поставки продовольствия из России также выросли. Импорт маргарина и комбижиров вырос в 6,3 раза — до 66,4 млн долларов, какао и шоколада — до 22,7 млн долларов, или на 41,8%. При этом уже второй месяц Госкомстат не раскрывает информацию об импорте растительного масла из РФ, которая была крупнейшим поставщиком этой продукции в 2021 году.

Из Беларуси вырос завоз мяса в 2,3 раза — до 27,8 млн долларов, из Пакистана импортировано почти в 9 раз больше картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 27,2 млн долларов.

В Узбекистан также завозились мандарины из Пакистана на 5,5 млн долларов (рост в 2,7 раза), бананы из Эквадора на 16,9 млн долларов (2,2 раза), кукуруза из Турции на 2,3 млн долларов (3 раза).

Всемирный банк в конце апреля сообщил, что война в Украине нанесла серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены останутся на исторически высоком уровне до конца 2024 года.

Ожидается, что в 2022 году цены на энергоносители вырастут более чем на 50%, а в 2023 и 2024 годах они снизятся. Цены на неэнергетические товары, включая продукцию сельского хозяйства и металлы, согласно прогнозам, вырастут почти на 20% в 2022 году, а в последующие годы их рост также замедлится.

По прогнозам, цены на пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув в этом году рекордного уровня в номинальном выражении. Это окажет давление на развивающиеся экономики, которые зависят от импорта зерна, особенно из России и Украины. Согласно прогнозам, цены на металлы вырастут на 16% в 2022 году, затем снизятся в 2023 году, но при этом останутся на высоком уровне.

Рост цен на продовольствие по итогам текущего года аналитики ВБ ожидают на уровне 22,9%, но уже в 2023-м они могут снизиться на 10,4%. Наиболее значительный рост ожидается в сегменте растительных пищевых масел — 29,7%. Рост цен на удобрения может составить 69,2%, что повлияет на цены на сельхозпродукцию.