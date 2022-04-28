Управляющий делами гостиницы в Самарканде А. У., оскорбивший иностранного туриста — работника IT-сферы В. К., привлечён к ответственности, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В. К. обратился в прокуратуру с жалобой, указав, что управделами оскорбил его, унизив честь и достоинство. Правоохранительные органы установили признаки административного правонарушения и предоставили материалы в суд.

По решению суда от 22 апреля А. У. признан виновным в совершении нарушения, ему назначен административный арест на 10 суток.