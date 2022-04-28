3 мая в Ташкенте в связи с Родительским днём (Радоница), который отмечают православные, будут действовать четыре автобуса от станций метро и Куйлюкского рынка до трёх кладбищ. Об этом сообщила пресс-служба Управления транспорта столицы.

Маршруты автобусов, которые будут работать с 7:00 до 18:00:

К-1 (станция метро «Машинасозлар» — Боткинское кладбище);

К-2 (станция метро «Алмазар» — Домбрабадское кладбище);

К-3/1 (станция метро «Буюк Ипак Йули» — Уртасарайское кладбище);

К-3/2 (рынок «Куйлюк» — Уртасарайское кладбище).

По маршрутам будет ходить 15 автобусов — 7 Isuzu и 8 MAN.