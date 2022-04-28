Масштабный жилой комплекс Boulevard уже реализован на территории площадью 110 тысяч кв. м в Tashkent City. Грандиозный квартал располагает высококлассными квартирами с готовым кадастром.

Выбор планировок квартир площадью от 46 до 116 кв. м поможет найти подходящий вариант исходя из ваших пожеланий. Вид на парк, оживленные аллеи или тихие внутренние дворы, подземный паркинг, сервис управляющей компании, парк в двух шагах от дома, охраняемая территория и выгодное расположение в центре Ташкента — современный европейский квартал Boulevard обладает множеством преимуществ.





В жилом комплексе уже активно обживаются резиденты. Готовый кадастр дает возможность в короткие сроки оформить сделку и заселиться.

До 30 апреля действуют выгодные условия приобретения квартир с готовым кадастром — скидка 25%. Получить персональное предложение можно в офисе продаж Dream City Development.

Предложение ограничено.

Телефон единого информационного центра: (+998) 71−202−2222.

Адрес: ул. Фурката, 5А, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

На правах рекламы.