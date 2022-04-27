В 2020 году UzAuto Motors побил свой исторический рекорд по производству, произведя более 280 тысяч автомобилей, тем самым добившись свободной продажи всех моделей. Но пандемия и глобальный кризис микрочипов внесли свои коррективы, снизив производственные объемы 2021 года, что привело к задолженности перед покупателями на начало 2022 года в более 89 300 автомобилей.

15 февраля на совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам автомобильной промышленности, был принят ряд важных решений. В частности, глава государства дал поручение до 1 мая 2022 года полностью разобраться с проблемами очередей на покупку автомобилей.

Компания прилагает все усилия по насыщению рынка необходимым объемом машин — завод работает на полную мощность и с конвейеров предприятий ежедневно сходит более 1000 автомобилей.

Для наращивания объемов производства в марте-апреле посредством авиасообщений было поставлено 656 тонн комплектующих для дополнительных 4200 автомобилей. По согласованию с АО Uzbekistan Airways были также организованы чартерные рейсы для доставки наиболее критичных автокомпонентов.

Заранее созданные резервы комплектующих, содержащих микрочипы, позволили избежать длительных спадов объема производства. Для решения проблем грузоперевозок на правительственном уровне были решены вопросы приоритизации перевозок грузов UzAuto Motors. Оптимизация логистических цепочек позволила сократить время поставок комплектующих из Республики Корея с 45 до 38 дней, а перевод поставок из Китая с железнодорожного на автомобильную перевозку сократил транзит с 55 до 20 дней.

Эти и другие беспрецедентные меры позволили обеспечить максимум поставок автомобильных комплектующих деталей, что в свою очередь обеспечило бесперебойную работу завода. Обеспечить дополнительные поставки полупроводников и произвести больше автомобилей, чем было спрогнозировано в условиях кризиса, позволили переговоры с президентом GM International Стивеном Кифером и рядом производителей микрочипов. Объем поставляемых комплектов был увеличен с 14 тысяч до 20 тысяч.

Результатом переговоров с партнерами также стало увеличение объема поставок импортных комплектующих автомобиля Lacetti — c 6000 до 8000 машинокомплектов, а на автомобили Damas с 6000 до 8000. Также были достигнуты договоренности с более 30 поставщиками дефицитных комплектующих, что позволило увеличить объемы производства.

В результате модернизации производственного оборудования и оптимизации технологических процессов были значительно увеличены и производственные мощности UzAuto Motors. В частности, за счет оптимизации процессов на линии сварки автомобилей Lacetti суточный объем производства увеличен на 28%. За счет совершенствования и роботизации технологических процессов при производстве автомобилей Cobalt ежедневная производственная мощность данной модели была увеличена на 22,5%.

Кроме того, в результате усовершенствования окрасочного цеха, за счет расширения печи для сушки и улучшения процесса обработки нижнего защитного слоя кузова удалось увеличить объем производства на 15%. В результате, объем производства автомобилей Lacetti, Cobalt и Spark на заводе в Асаке составило 19 200 в месяц, а на заводе в Хорезме — до 9000 автомобилей Damas и Labo в месяц.

Кроме того, для сокращения сроков поставки автовладельцам со стороны UzAuto Motors намечается запуск производства новой комплектации автомобиля Cobalt. Они также будут поставляться покупателям с мая 2022 года.

Достижение прежнего, допандемийного уровня объема производства на сегодня уже позволило передать потребителям 92% от общего числа законтрактованных на начало года автомобилей (более 82 300 автомобилей) с опережением от заявленного в договоре срока на несколько месяцев. Более 2700 уже произведенных автомобилей находятся в пути к потребителям, а оставшиеся 4300 единиц в процессе производства, что обеспечит выполнение поручения до 30 апреля. Всего с начала 2022 года по настоящее время владельцам передано более 104 000 автомобилей, в том числе и премиального сегмента, что составляет более одной трети общего производственного объема автомобильного завода.

Возобновление контрактации в марте 2022 года со сниженным авансовым платежом с 85 до 50%, а также стабильность стоимости автомобилей и их доступность сделали их выгодной инвестицией и привели к резкому увеличению спроса. Высокая активность лиц, приобретающих автомобили с целью перепродажи, вынудила компанию включить в условия договора право на отсрочку поставки автомобилей подобным клиентам на дополнительные четыре месяца, что привело к значительному сокращению заказов для потенциальных перепродаж.

Существенный вклад в аномальные темпы роста спроса на автомобили во многом обусловлен существенным снижением стоимости отечественных автомобилей в долларовом эквиваленте, из-за чего ряд покупателей рассматривают приобретение автомашины в качестве финансового инструмента. В то же время по поручению президента Узбекистана с февраля 2022 года более чем в два раза были снижены таможенные ставки на ввоз импортных автомобилей. Либерализация авторынка, а также наличие широкого ряда конкурентов на внутреннем рынке не снизили популярность автомобилей Chevrolet. Если в март-апреле 2021 года на приобретение автомобиля было заключено около 33 400 договоров, то в 2022 году этот показатель уже составил около 82 000 с темпом роста в 2,4 раза.

Все предпринятые компанией меры в условиях глобальных и геополитических кризисов в комплексе позволили своевременно закрыть обязательства перед покупателями и создать «запас». На данный момент в дилерских центрах имеется около 2000 автомобилей в наличии, в том числе более 1000 автомобилей Nexia.

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