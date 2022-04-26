Новость, которую ждали многие пользователи Узбекистана, один из часто задаваемых вопросов в социальных сети OPPO: когда же уже в Узбекистане будут запущены новые модели из серии Reno.

Наконец это свершилось, и OPPO с гордостью представил Reno7.

Reno7 — это смартфон, который является одним из качественных камерафонов в своем сегменте. Благодаря технологиям для работы с изображениями, инновационному дизайну, превосходной производительности и полной версии ColorOS 12 Reno7 предлагает безграничные возможности.





Камера

Reno7 оснащен тройной камерой AI на 64 МП, камерой Bokeh на 2 МП и микрообъективом на 2 МП с 15-кратным или 30-кратным увеличением.

32-мегапиксельная селфи-камера оснащена флагманским сенсором IMX709, разработанным OPPO совместно с Sony. Он дебютирует в серии Reno7.

Данная разработка считается эксклюзивной. Ее прозвище — «кошачий глаз». В отличие от обычного датчика RGB, сенсор IMX709 использует массив RGBW — то есть в дополнение к красному, синему и зеленому предлагается фильтр белого цвета, чтобы сформировать четыре оттенка.

Это позволило значительно увеличить количество света, сделать снимки ярче и четче, а также уменьшить шумы. Новый датчик совместим с различными платформами, отличается качеством изображения и энергоэффективностью. Он используется во фронтальной камере для качественных селфи даже в почти полной темноте.

Портретный режим Bokeh Flare доступен как на передней, так и на задней камерах Reno7.





Благодаря режиму Selfie HDR и сенсору IMX709 можно делать четкие, яркие и естественные селфи в любой среде — светлой или темной.





Selfie HDR может определять условия освещения с помощью искусственного интеллекта и автоматически применять алгоритмы улучшения изображения в зависимости от типа обнаруженных условий. Например, алгоритм HDR с технологией портретной рирпроекции захватывает экспонированные объекты и фоны с естественными цветами и сверхчеткими деталями.

Дизайн

Продолжая культовый дизайн серии Reno, Reno7 представляет ультратонкий ретро-дизайн и два цвета: «оранжевый закат» и «космический черный».

Reno7 «оранжевый закат» выполнен в ярко-оранжевом цвете с отделкой из кожи премиум-класса.

Reno7 также выпускается в черном цвете. Примечательна в данной модели матовая, не загрязняющаяся пятнами поверхность, а также стойкая защита от царапин.

На передней панели телефона расположен 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Мощная производительность с выдающимся процессором

Reno7 оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и технологией SuperVOOC мощностью 33 Вт, которая помогает зарядить телефон на 100% за 61 минуту или воспроизвести 1,68 часа фильма при пятиминутной зарядке. Кроме того, мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 680 4G обеспечивает высокую производительность телефона при сбалансированном энергопотреблении.





Новый ColorOS 12

Как часть первой серии смартфонов с предустановленной ColorOS 12, Reno7 предоставляет пользователям более удобную операционну систему. Благодаря оптимизации ресурсов обеспечена более плавная и быстрая работа Reno7.

Удобная функция «Воздушные жесты» дает возможность отвечать на звонки, отключать звуки уведомлений, прокручивать страницы вверх или вниз, проведя руками по воздуху — незаменимая функция, когда руки заняты едой.

ColorOS 12 гарантирует безопасность и конфиденциальность данных. Операционная система сертифицирована сторонними организациями, такими как ISO, ePrivacy и TrustArc. Такие функции, как умное скрытие уведомлений, помогают дополнительно защитить конфиденциальность пользователей, когда другой человек смотрит в экран смартфона.

Доступность на рынке

Reno7 будет доступен в цветах «оранжевый закат» и «космический черный» в сетевых магазинах и торговых точках Узбекистана.

Reno7 с 8 ГБ ОЗУ будет продаваться по цене 4,2 млн сумов.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте OPPO или на страницах компании в социальных сетях.

Сайт: oppo.com

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