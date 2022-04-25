«Газета.uz» продолжает серию материалов с релокантами, которые решили покинуть свои страны и переехать в Узбекистан. В рамках серии мы рассказываем, как сложилась жизнь через месяц после приезда и с какими сложностями они столкнулись в процессе. Герои делятся своими впечатлениями, плюсами и минусами жизни в Узбекистане и планами на будущее.

Меня зовут Павел Лебедев. Я IT-инженер, до недавнего времени работал в белорусском офисе компании Itransition в Минске. Месяц назад принял решение о релокации в Узбекистан вместе с семьей.

Itransition Group — международная IT-компания в области разработки программных решений и IT-консалтинга. Мы разрабатываем, вероятно, всё — и веб-приложения, и мобильные приложения, и системные утилиты. Наши клиенты из различных сфер: нефтяная промышленность, ритейл, здравоохранение, строительство и многое другое.

В компании я занимаюсь отбором, обучением и подготовкой персонала. Itransition активно развивается, мы давно задумывались о выходе на новые рынки. Среди них в планах на ближайший год был и Узбекистан. В свете обострения ситуации в нашем регионе этот процесс значительно ускорился — планы на год приходится реализовывать за несколько месяцев.

Мне предложили переехать в Узбекистан для открытия локального офиса. У нас много проектов, для реализации которых всегда нужны люди. Поэтому в первую очередь я хотел пообщаться с талантливой молодёжью и студентами. А ещё для меня немаловажно, что Узбекистан — родина Аль-Хорезми.

Быстрые сборы и радушный приём

Обстановка в Беларуси накалялась, было очень сложно купить билеты, прошла неделя, прежде чем мы смогли улететь. Никакого особого процесса подготовки не было: всей семьей собрали чемоданы, взяли паспорта. До сих пор переживаю, что понадобятся какие-то документы, которых нет, и возникнут проблемы. Но пока никаких вопросов не возникало.

Мы прилетели в Ташкент 5 марта. Я удивлён, насколько радушно нас здесь приняли. В аэропорту была толкучка, но несмотря на это таможенники любезно помогли заполнить декларацию. Сразу в зале прилёта нас встретили сотрудники IT-парка и предложили свою помощь с трансфером и размещением. Но мы отказались от их помощи: ещё сидя в аэропорту Минска, я заранее забронировал гостиницу и такси. Позже оказалось, что таксист ждал нас более часа под проливным дождём.

Дольше переживал, чем делал документы

Мы сразу разместились в гостинице. После IT-парк предложил свою помощь с арендой квартиры, чтобы не пришлось работать с риэлторами. Но на следующий день после прилёта я сам нашел квартиру в районе бульвара «Голубые купола».

Встретился с хозяином, договорился и тут же оставил задаток. Быстро сделали договор аренды и зарегистрировали его. Признаюсь, квартира в центре города сразу после ремонта обходится дорого.

Уже позже мне объяснили, что я сильно поторопился: как везде, на Востоке нужно было поторговаться. Сейчас, конечно, я бы поступил по-другому.

Никаких проблем с регистрацией у меня не возникло. Изначально IT-парк предоставил нам список, какие документы нужно сделать и предложил помощь в их оформлении. Глядя на него, стало немного не по себе: подумал, что буду это делать месяцами. Но на практике оказалось, что я переживал по времени дольше, чем оформлял документы. На регистрацию договора аренды и IMEI-кода, получение ПИНФЛ и ЭЦП ушло три дня с учётом того, что один из них был праздник — 8 марта.

У некоторых моих коллег были сложности с оформлением, потому что в разных районах и организациях есть свои нюансы. Но IT-парк оперативно помогал их разрешать.

Я вообще по типу домосед. Очень переживал, что после переезда будет сложно. Не отрицал мысли, что побудем тут пару недель и переедем в другую страну. Но меня приятно удивило, насколько быстро и легко мы здесь адаптировались. Всё оказалось намного проще, чем я думал. Нам здесь очень нравится.

Нестабильный интернет и ограничения по связи

Цены на связь у вас сравнимы с Беларусью. Периодически пропадает интернет, но если работает, то в целом неплохо. Хочется, чтобы связь была стабильнее, это создаёт неудобства, когда работаешь удалённо.

Хочется, чтобы правила по мобильной связи были более либеральными. Нам помогли с регистрацией SIM-карт, но на один паспорт дают только один номер. А что делать с планшетами и другими устройствами, где также для удобства нужна мобильная связь? Мне это не совсем понятно.

Душевно встречают и называют «братом»

Так радушно, как в Ташкенте, меня не встречали нигде. Такое чувство, что все, с кем бы я не общался, рады, что я приехал. Знаю, что мои коллеги в других странах сталкивались с негативным отношением к приехавшим из России и Беларуси. В Ташкенте даже намёка на это нет.

И это касается абсолютно всех людей из Ташкента, с которыми я сталкивался. Здесь приятно общаться даже с незнакомыми на улице, базарах. Меня постоянно уважительно называют «братом», всегда стараются помочь и объяснить.

У меня есть своеобразный маркер, который позволяет судить о людях в других странах — это отношение ко мне продавцов в магазинах. Одно дело, когда ты общаешься с близкими или родными людьми, и другое, когда с чужими. Здесь на меня в любом магазине смотрят приветливо.

Здесь заинтересованы, чтобы наш бизнес пустил корни

То, как с нами взаимодействует и помогает по всем вопросам IT-парк, тоже многое говорит об отношении. Они сделали специальные таблички, куда можно было внести свои данные и написать, какая помощь от них нужна. Они выдавали SIM-карты для смартфонов для всей семьи, организовывали трансфер до гостиницы и помогали её выбрать, если прилетевшие этого не сделали заранее.

IT-парк сделал и продолжает делать многое для всех релокантов, от этого даже становится немного неудобно. От большинства их предложений о помощи я отказался, потому что успел сделать всё самостоятельно. Но по отзывам коллег могу утверждать, что вся эта программа по поддержке помогла большому количеству людей проще адаптироваться в Узбекистане.

Все из IT-парка, включая директоров, открыты к общению. Я даже удивлён, насколько они заинтересованы, чтобы наш бизнес пустил здесь корни. Причём помощь — не просто на словах. Помогли подобрать помещение для офиса, внимательно относятся ко всем запросам с нашей стороны.

Например, я попросил организовать встречу со студентами, чтобы посмотреть, какие у них интересы. Было важно узнать, какой у молодёжи уровень знаний, с какими технологиями сталкивались и чего ждут от работодателя. IT-парк оперативно пригласил меня на Ярмарку вакансий в ТУИТ, где удалось пообщаться со студентами. Поразило, что ребята свободно владеют английским и русским. Это очень похвально. А ещё меня заранее записали и на другую Ярмарку вакансий, которая вскоре пройдёт в Университете Инха.

Мало того, ИТ-парк предоставил отлично оборудованное помещение в центре Ташкента, самостоятельно без моего вовлечения прорекламировал и собрал аудиторию студентов. И так уже дважды за месяц. Если хочется пообщаться, достаточно лишь сказать ИТ-парку, когда удобно. И всё получается само собой.

Пока мы тут обустраиваемся, арендовали офис, стали резидентами IT-парка. До конца апреля в ташкентском офисе Itransition будет как минимум 10 сотрудников. Наверняка в скором времени нас станет здесь намного больше, потому что планы на развитие у нас долгосрочные.

Тяга к знаниям и учебные центры на каждом углу

У вас очень много заинтересованной молодёжи. Когда общался со студентами, был приятно удивлён, что мне задавали вопросы про работу. Что мы делаем, как работаем, как к нам попасть и трудоустроиться, а не про бонусы, соцпакет и массажные кресла. Потому что за последние несколько лет сложилось мнение, что будущие программисты в первую очередь интересуются «плюшками» и бонусами, и только потом самой работой и саморазвитием. Здесь это совсем не так.

Прогуливаясь по Ташкенту, обратил внимание на большое количество магазинов канцтоваров. А потом я понял, что здесь очень много молодёжи и большие семьи. И ребята учатся: куда ни глянь, везде учебные центры, школы языков, программирования и многие другие.

Для меня это ещё один важный признак большого потенциала Узбекистана, который станет важным фактором его дальнейшего экономического развития. У нас в Беларуси тоже есть различные учебные центры, но не на каждом шагу, как у вас.

Языкового барьера просто нет

Когда приезжаешь в Париж или Стамбул, где в центре всё нацелено на туристов, можно спокойно объясняться на английском. Шаг в сторону — нужно показывать на пальцах. И перед поездкой в Ташкент я втайне переживал, что придётся общаться на английском или искать переводчика на русский.

Каково же было моё удивление, что здесь так много говорящих на русском. Хотя я сейчас живу в центре Ташкента, а это далеко не весь Узбекистан, вообще не встречал людей, которые не могли говорить на русском языке. Языкового барьера просто нет.

Красивая архитектура с восточным колоритом

В Ташкенте очень красиво. Мне нравится, что на многих зданиях узоры, мозаики, геометрические мотивы. Он в чём-то похож на Минск, но здания у вас более украшены.

Мне очень нравятся голубые и синие оттенки в архитектуре: впечатляют ваши мечети, базары с большими куполами, украшенные синей глазурью арки. Рядом с Национальной библиотекой есть бизнес-центр «Пойтахт», который удивительно сочетает в себе современность и этнические мотивы. Мне это по душе, потому что я не люблю, когда здание выглядит как бетонная или пластиковая коробка.

Метро в Ташкенте невероятной красоты. Станция «Космонавты» возле нашей квартиры — будто космическая галерея. Когда впервые увидел станцию «Алишера Навои», сложилось впечатление, будто попал в какой-то музей или мечеть. Все стены украшены узорами, не метро, а произведение искусства. Очень впечатляюще!





Сложно уложить в голове, когда говорят, что Ташкент — молодой город. Всего-то 2200 лет! А если хочется на реальную старину и архитектуру средневековья посмотреть, то нужно ехать в Самарканд или Бухару. Очень хочу съездить туда, а ещё в Хиву, на родину Аль-Хорезми. Но пока не знаю, как получится со временем.

Много солнца и яркие краски

В Ташкенте очень жарко. У вас весна, а для меня это жаркая летняя погода. Говорят, летом будет намного жарче, придётся привыкать. По моему представлению в такой климат ездят погреться и отдохнуть лишь на непродолжительное время.

У вас очень яркое солнце. Я был в выставочном зале Академии художеств, где выставлены современные работы. Очень впечатлило количество работ с безумно яркими цветами. Это настолько красиво, что подобные работы я бы повесил к себе на стену, чтобы получать заряд бодрости от одного взгляда. Думаю, это прямое следствие того, что в Узбекистане очень много солнца. Вряд ли северные художники могли себе позволить столько цвета.





У некоторых музеев просто гигантские резные колонны. У меня вообще особое отношение к этому материалу. Даже не представляю, сколько труда и таланта нужно приложить, чтобы сотворить такую красоту.

Вокруг цветущие деревья и зелёные парки

Тут очень много деревьев. Цветущий багряник настолько красив, что на него больно смотреть. Вокруг чинары, дубы, фруктовые деревья. В Минске сейчас стало намного меньше деревьев. Они болеют, их вырубают при строительстве. Хотя в новых районах высаживают саженцы, пройдёт много лет, пока они начнут давать тень.





Я слышал, что ташкентцы жалуются на недостаточное количество зелени и парков. Если идти от Национальной библиотеки в сторону канала Анхор, вокруг несколько небольших парков. Я удивлён, почему там нет людей? Вот же она зелень, тишина, нет машин, настоящий парк.

И когда наши соотечественники ищут квартиры возле парков, они и имеют в виду такие места. Мы снимаем квартиру возле метро «Космонавты», под окнами целый зелёный бульвар. Это же прекрасно! Если в городе будут одни деревья, то это будет лес. С другой стороны, если не будет деревьев, то это будет пустыня. Тут важен баланс.

Забота о водителях, а не о пешеходах

По городу передвигаюсь в основном на такси. Услуги обходятся недорого, машины приезжают за 2−3 минуты. Я больше привык, что в Минске время до подачи обычно составляет 7−9 минут. Но не могу сказать, что на дорогах чувствую себя в безопасности.

Сложилось впечатление, что водители у вас ездят, не особо придерживаясь каких-то строгих правил, но при этом скоростной режим особо не нарушают. Пока не приходилось попадать в ситуацию, когда чувствовал угрозу жизни в качестве пассажира, но неспокойно.

С условиями для пешеходов всё заметно хуже: порой очень непросто передвигаться пешком. Складывается впечатление, что улицы спроектированы больше для водителей, чем для пешеходов. Я часто бегаю и порой встречаю пешеходные переходы, оборудованные светофором только с одной стороны. Это очень неудобно. Страшно переходить по нерегулируемому переходу через широкое шоссе. Сложно такое представить в Минске.

Хочется домой и чтобы стало всё как раньше

Конечно, хочется вернуться домой. В наших мечтах, чтобы не просто война рядом прекратилась, а всё стало как раньше. Но вряд ли это возможно. Про это очень больно говорить, да и к тому же это ни на что не повлияет. Надеемся, что вскоре ситуация улучшится и воцарится мир.

А пока при поддержке IT-парка мы планируем расширить сотрудничество и внести свой посильный вклад в обучение молодёжи, развитие IT-сферы и экономики Узбекистана в целом.

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