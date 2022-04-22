В благословенный месяц Рамазан каждый мусульманин имеет возможность исправить свою жизнь, начать ее заново, очистив свое сердце и разум от скверных мыслей и поступков. Чтобы постящимся было легче получать полезное знание и совершать благие поступки, тело должно быть здоровым, крепким, устойчивым к трудностям.

В этот период большое количество постящихся испытывают затруднения по уходу за полостью рта в течение дня. Из-за голодания организм подвергается стрессу и тратит запасы на восстановление. Это влияет на здоровье зубов, а также на общую гигиену полости рта. В Splat, одну из ведущих компаний по производству и реализации натуральных средств гигиены, поступает много вопросов в социальных сетях о том, как заботиться о полости рта во время поста.

В этот важный для мусульман период постящиеся сталкиваются со следующими проблемами:

неприятный запах изо рта, который появляется из-за голода и отсутствия жидкости в организме;

размножение микробов из-за сухости полости рта;

промежуток между первой и второй чисткой зубов иногда достигает 18 часов.

Выбор пасты

Нужно уделить внимание выбору зубной пасты, обеспечивающей бережный и безопасный уход. Компания Splat уделяет особое внимание составу продукции, которая соответствует стандартам «Халяль» и не содержит ингредиенты, относящиеся к категории харам. Это подтверждено сертификатом соответствия от председателя Совета муфтиев, а также Духовного управления мусульман в России.





Преимущества зубных паст Splat

Каждый продукт Splat является особенным и направлен на решение определенных проблем полости рта, чтобы каждый мог подобрать те средства, которые подходят именно ему.

Благодаря инновационному комплексу Bio Sp.White System зубные пасты Splat обеспечивают эффективную защиту полости рта, осветление эмали зубов за счет действия фермента папаина и полирующих частиц, а также гарантируют длительную свежесть и отсутствие налета в течение дня.

К примеру, серия Splat Professional — это профессиональные средства для ежедневного ухода за полостью рта, которые помогут ухаживать за зубами в период поста.

Зубные пасты Splat Professional подходят также для отбеливания чувствительной эмали. Содержащиеся в пасте округлые полирующие частицы расщепляют налет в труднодоступных местах и делают поверхность зубов гладкой. Натуральные антибактериальные компоненты препятствуют образованию налета и заботятся о свежести дыхания. Ионы калия снижают повышенную чувствительность зубов. Фторид-ионы эффективно защищают от кариеса.

Правильная чистка зубов

Чтобы решить данные проблемы, эксперты Splat рекомендуют, в первую очередь, после ифтара и сухура уделить две минуты на то, чтобы очистить полость рта от остатков пищи.

Следуя простым советам и выбирая халяльные продукты от Splat, постящиеся смогут минимизировать проблемы с гигиеной полости рта во время поста в Рамазан.

Компания Splat желает всем постящимся терпения и веры и надеется, что в домах всегда будут царить мир, согласие, счастье и взаимопонимание.

Splat в Узбекистане

С ассортиментом зубных паст можно ознакомиться на официальном сайте Splat, а приобрести продукцию — в сети супермаркетов Korzinka, Makro, Magnum, Carrefour и в крупных розничных магазинах Узбекистана.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, их можно задать экспертам Splat в социальных сетях.

Instagram: @splat.uz

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