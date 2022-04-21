В конце прошлой недели ряд банков Кыргызстана временно остановил работу самой популярной в стране системы денежных переводов «Золотая Корона». Банки вынужденно пошли на эту меру, так как испытывают перенасыщение рублевой массы и нехватку наличных долларов, сообщил финансовый портал «Акчабар».

На запрос «Газеты.uz» в Центральном банке Узбекистана сообщили, что на сегодняшний день все банки страны проводят валютно-обменные операций с населением в российских рублях.

«Ситуация на внутреннем рынке стабильная, притока большого количества рублей не наблюдается. Валютная позиция коммерческих банков в рублях формируется практически на уровне „нуля“, что означает отсутствие разницы между объёмом активов и пассивов банковской системы в рублях», — говорится в сообщении.

При этом в Центробанке не раскрыли объёмы купли-продажи рублей.

Кроме того, по данным регулятора, на сегодня в кассах банков имеется достаточное количество наличной иностранной валюты.

«Ввоз иностранной валюты не планируется в связи с наличием достаточной резервов наличной иностранной валюты в кассах коммерческих банков», — отметили в ЦБ.

Центробанк также не планирует вводить ограничения на операции с наличной иностранной валютой. В апреле спрос населения на валюту остаётся стабильным по сравнению с началом года. Более того, граждане начали продавать банкам больше иностранной валюты, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день курс покупки рубля в 25 коммерческих банках ниже официального курса ЦБ, отмечает финансист Отабек Бакиров. При официальном курсе 141,94 сума за рубль в банках можно купить российскую валюту дешевле на 10−15 сумов. По его словам, на фоне излишка рублей в Узбекистане наблюдается нехватка сумов.

«Первая причина — рост сезонной экономической активности (наряду с ростом неформальной экономической активности), вторая — получение рублевых переводов в сумах. Потому что преимущество сума с точки зрения экономии и стабильности остаётся высоким. В отличие от Кыргызстана в нашей стране нет дефицита наличных долларов или евро (источники поступления иностранной валюты более диверсифицированы)», — написал он.

3 марта рубль впервые с сентября 2017 года упал ниже 100 сумов, а к 8 марта — до 79,89 сума. С тех пор российская валюта устойчиво укрепляется к суму и уже вернулась к показателям, которые были до начала войны России в Украине. На 22 апреля официальный курс установлен на уровне 141,94 сума.

Центробанк не публикует ежедневную статистику по обменным операциям с иностранной валютой на регулярной основе, но 4 марта банки купили у населения валюту на 7,3 млн рублей и продали на 86,5 млн рублей. Днём ранее эти цифры составляли 5,4 млн и 60,1 млн рублей соответственно. Регулятор не ответил на запрос «Газеты.uz» о предоставлении статистики за последующие дни.