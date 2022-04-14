Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Рона ван Рудена с 31 марта по 13 апреля находилась в Узбекистане для проведения регулярных консультаций 2022 года в соответствии со статьей IV соглашения МВФ. Согласно этой статье, фонд, как правило, раз в год проводит двусторонние обсуждения с государствами, являющимися его членами. Группа сотрудников МВФ посещает страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с официальными лицами изменения в экономике страны и ее экономическую политику. «Газета.uz» публикует полный текст заявления главы миссии по итогам консультаций.

Новые факторы негативно влияют на перспективы развития

Узбекистан относительно благополучно преодолел период пандемии. Устойчивые фундаментальные показатели, достаточные резервы и высокие цены на золото позволили официальным органам принять решительные меры по смягчению социально-экономических последствий пандемии и при этом сохранить стабильность. Благодаря этому восстановление экономики, начавшееся в конце 2020 года, набрало обороты в 2021 году, а темпы роста ускорились до 7,4%. Давление со стороны мировых цен на продовольствие и сырьевые товары обусловило повышение инфляции, однако благодаря относительно жесткой денежно-кредитной политике к концу 2021 года инфляция снизилась до 10%.

В тот момент, когда казалось, что Узбекистан миновал острую фазу пандемии, война в Украине и санкции, введенные против России, внесли новую неопределенность и отрицательно влияют на перспективы экономики Узбекистана. Россия является ключевым торговым партнером и крупным источником денежных переводов и финансирования, в том числе для энергетического и горнодобывающего секторов. Побочные эффекты от перебоев в торговле, рост цен на топливо и продовольствие, а также ужесточение глобальных финансовых условий создают дополнительные препятствия для развития. Ожидается, что волатильность и неопределенность останутся повышенными в течение некоторого времени.

С учетом новых неблагоприятных факторов ожидается, что в 2022 году рост экономики Узбекистана замедлится до 3−4%, по сравнению с 6%, прогнозируемыми ранее. Снижение объема денежных переводов и финансирования из России, и в меньшей степени сокращение торговли, в том числе из-за дальнейших сбоев в цепочке поставок, по прогнозам, приведут к снижению потребления и инвестиций. Прогнозируется увеличение дефицита счета текущих операций до примерно 9,5% от ВВП, при этом снижение объема денежных переводов будет частично компенсировано снижением импорта и увеличением поступлений от экспорта сырьевых товаров. Ожидается, что в этом году сохранится повышенная инфляция на уровне 12% из-за скачков мировых цен на продовольствие и топливо.

Прогнозы характеризуются необычайно высокой неопределенностью с преобладанием понижательных рисков. Понижательные риски связаны, в частности, с возможной дальнейшей эскалацией войны и режима санкций, а также с новой вспышкой пандемии, вызванной появлением новых разновидностей вируса. Это подчеркивает необходимость продолжения программ иммунизации для обеспечения вакцинации большей части населения Узбекистана. На Узбекистан также может негативно повлиять замедление темпов роста в других ключевых торговых партнерах, включая Китай, Турцию и Казахстан, и дальнейшая волатильность цен на сырьевые товары.

Меры по ограничению последствий и поддержанию стабильности

Официальные органы приняли верное решение сосредоточиться в ближайшей перспективе на смягчении последствий войны в Украине. Меры экономической политики направлены на обеспечение продовольственной безопасности, поддержку уязвимых домохозяйств, сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, а также на обеспечение безопасности каналов торговли и финансовых потоков. Хозяйствующие субъекты, по-видимому, смогли относительно быстро адаптироваться, проводя международные операции через каналы, не подвергшиеся санкциям. Однако логистические проблемы велики, вызывая задержки и существенно увеличивая расходы.

В условиях замедления темпов восстановления экономики масштабы запланированной на этот год консолидации бюджета могут быть сокращены. В связи с тем, что во время пандемии дефицит бюджета увеличился и достиг 6% от ВВП в 2021 году, утвержденный бюджет на 2022 год предполагал сократить дефицит до 3% от ВВП. Однако, поскольку уровень долга остается относительно низким, есть возможность замедлить темпы консолидации бюджета. Более высокие доходы от продажи золота компенсируют снижение доходов, которое обусловлено снижением экономической активности, однако потребуется дополнительная адресная поддержка уязвимых домохозяйств, которые столкнутся с сокращением денежных переводов на фоне роста цен. В сочетании с пересмотром приоритетов в расходах и переоценкой инвестиционных планов дефицит можно удержать на уровне около 4% от ВВП. Более значительный дефицит может быть профинансирован в основном за счет многосторонней и двусторонней официальной поддержки и ограниченного внутреннего финансирования, а также за счет использования рынков капитала, при условии улучшения конъюнктуры.

Надежная среднесрочная налогово-бюджетная политика поможет зафиксировать ожидания. Для поддержания фискальной устойчивости в дополнение к принятию нового закона о долге, который, как ожидается, будет принят в ближайшее время и ограничит государственный и гарантированный государством долг на уровне 60% от ВВП, официальные органы планируют ввести дополнительные бюджетные правила, которые устанавливают лимит на годовой дефицит бюджета, новые государственные гарантии и обязательства в рамках проектов государственно-частного партнерства, а также совершенствовать систему управления фискальными рисками. Учитывая обязательство официальных органов ограничивать в ближайшие годы дефицит бюджета 3% от ВВП, Узбекистан остается в зоне низкого риска долгового кризиса. Высокий уровень международных резервов и длительные сроки погашения долговых обязательств еще больше снижают риск возникновения долгового кризиса.

Перед денежно-кредитной политикой стоит сложная задача обеспечения баланса между борьбой с инфляцией и поддержанием восстановления экономики. Центральный банк Узбекистана предпринял решительные действия, повысив в середине марта основную ставку с 14 до 17%, чтобы закрепить ожидания и сдержать давление на обменный курс. Текущая политика представляется целесообразной для сдерживания ценового давления и постепенного снижения инфляции до среднесрочной цели ЦБ. Однако передача воздействия экономической политики по-прежнему сдерживается низким уровнем финансового посредничества, высокой степенью долларизации, а также программами кредитования по льготным ставкам. В том случае, если давление цен на продовольствие и топливо окажет более широкое влияние на базовую инфляцию, может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы избежать укоренения инфляционных трендов. ЦБ должен продолжать широко информировать о прогнозах инфляции и мерах денежно-кредитной политики. Гибкость обменного курса поможет абсорбировать внешние шоки, сглаживая краткосрочную волатильность.

Необходимо продолжать тщательный мониторинг финансового состояния банков. Банки были устойчивы во время пандемии, и количество необслуживаемых кредитов (НОК) увеличилось незначительно. Хотя рост кредитования замедлился до более устойчивых темпов, негативные последствия пандемии и кредитной экспансии, проводившейся в прошлом, еще могут проявиться. Несмотря на то, что узбекистанские банки имеют ограниченный уровень риска по отношению к российским банкам, находящимся под санкциями, снижение объемов торговли и денежных переводов может привести к росту необслуживаемых кредитов. Кредитные портфели продолжают демонстрировать высокую концентрацию и валютные риски, при этом самые высокие риски приходятся в основном на государственные предприятия (ГП). ЦБ следует продолжить тщательный мониторинг состояния ликвидности и капитала банков, в том числе с помощью обновленных стресс-тестов, и быть готовым в случае необходимости оказать поддержку ликвидности жизнеспособным банкам.

Политика, направленная на повышение роста и устойчивости

Официальные органы твердо намерены продолжить проведение структурных реформ в целях укрепления потенциала роста и устойчивости Узбекистана. Несмотря на то, что пандемия замедлила приватизацию и реформы энергетического сектора, был достигнут прогресс в других областях, в частности, в сельском хозяйстве и в совершенствовании корпоративного управления. Продолжающаяся либерализация цен на хлопок и пшеницу и смягчение требований к посевным площадям под сельскохозяйственные культуры способствуют диверсификации и росту сельскохозяйственного производства. Введение обязательной и прозрачной онлайн- платформы государственных закупок с информацией о бенефициарных собственниках компаний, участвующих в тендерах, сокращает возможности для коррупции.

Достижение целей устойчивого развития Узбекистана потребует повышения эффективности государственных расходов и мобилизации доходов. В частности, сохраняется необходимость рационализации государственного управления, дальнейшего совершенствования управления государственными инвестициями и повышения эффективности расходов на здравоохранение и образование при более обеспечении точного соответствия образовательных программ требуемым навыкам. Во время пандемии была значительно расширена система социальной защиты, число получателей пособий увеличилось более чем в два раза, а адресность социальной поддержки повысилась. В качестве следующего шага необходимо создать устойчивую основу пенсионной системы и обеспечить защиту от бедности в пожилом возрасте. Собираемость доходов может быть увеличена за счет отмены льгот и дальнейшего улучшения налогового и таможенного администрирования, что также создаст возможности для запланированного снижения ставки НДС в 2023 году.

Создание условий для активного роста с опорой на частный сектор и с большим количеством рабочих мест имеет решающее значение для поглощения быстро растущей численности рабочей силы и возможного притока возвращающихся рабочих-мигрантов. При финансировании роста необходимо переходить от государственных займов и кредитования ГП к частным инвестициям, а новые рабочие места должны создаваться, прежде всего, малыми и средними частными предприятиями.

Официальные органы недавно приняли широкий комплекс мер по открытию рынков и усилению конкуренции, который включает отмену различных привилегий для ГП, устранение барьеров для входа на рынок в ряде секторов, а также укрепление потенциала антимонопольного комитета и разработку нового закона о конкуренции. Многое еще предстоит сделать для дальнейшего открытия рынков и создания равных условий для бизнеса.

Переход от выпуска многочисленных указов к разработке прочной, рыночно-ориентированной законодательной базы и упорядочение правил ведения бизнеса повысит предсказуемость и поможет стимулировать инвестиции.

и упорядочение правил ведения бизнеса повысит предсказуемость и поможет стимулировать инвестиции. Необходимы дальнейшие усилия для укрепления прав собственности и верховенства закона, в том числе путем борьбы с коррупцией и укрепления независимости и беспристрастности судебной системы.

в том числе путем борьбы с коррупцией и укрепления независимости и беспристрастности судебной системы. Ускорение продажи земель несельскохозяйственного назначения обеспечит защиту инвесторов. Укрепление прав землевладения и создание рынка сельскохозяйственных земель необходимы для того, чтобы помочь фермерам привлекать финансирование.

обеспечит защиту инвесторов. Укрепление прав землевладения и создание рынка сельскохозяйственных земель необходимы для того, чтобы помочь фермерам привлекать финансирование. Усилия официальных органов по ускорению переговоров о вступлении в ВТО и процессов сертификации в рамках GSP+ ЕС будут способствовать увеличению объемов и диверсификации внешней торговли.

Роль государства в экономике должна быть существенно снижена. В прошлом году правительство приступило к приватизации, продав большое количество мелких активов и одно государственное предприятие среднего размера. Однако на долю ГП по-прежнему приходится более половины общего объема производства, и они доминируют в ключевых секторах экономики.

Хотя приватизация будет более сложной в нынешних условиях неопределенности, официальные органы продолжат продажу небольших активов через открытые и прозрачные электронные аукционы, а также объявили о продаже нескольких ГП среднего размера и доли в ряде государственных банков и крупных ГП, в том числе предприятий энергетической, авиационной и телекоммуникационной отраслей, в течение 2022−23 годов.

Принятие нового закона о приватизации, призванного упорядочить продажу ГП и государственных банков на основе прозрачных и конкурентных процедур, будет способствовать ускорению процесса приватизации.

призванного упорядочить продажу ГП и государственных банков на основе прозрачных и конкурентных процедур, будет способствовать ускорению процесса приватизации. Для предприятий, которые остаются в руках государства, важнейшее значение будет иметь принятие нового закона о государственной собственности, который четко определит права собственности, а также продолжение усилий по совершенствованию корпоративного управления и финансовой отчетности ГП . Несмотря на то, что число профессиональных, независимых членов в составе наблюдательных советов ГП и государственных банков увеличилось, их доля должна еще вырасти, чтобы независимые члены составляли большинство в наблюдательных советах и способствовали укреплению органов управления этими компаниями.

который четко определит права собственности, а также продолжение усилий по совершенствованию корпоративного управления и финансовой отчетности ГП . Несмотря на то, что число профессиональных, независимых членов в составе наблюдательных советов ГП и государственных банков увеличилось, их доля должна еще вырасти, чтобы независимые члены составляли большинство в наблюдательных советах и способствовали укреплению органов управления этими компаниями. Отмена государственных гарантий для ГП и принятие новых процедур для утверждения крупных заимствований ГП позволит повысить финансовую дисциплину.

и принятие новых процедур для утверждения крупных заимствований ГП позволит повысить финансовую дисциплину. Реформа государственных банков по-прежнему имеет ключевое значение для создания здоровой и конкурентоспособной банковской системы, которая будет эффективно содействовать развитию финансового посредничества и финансировать экономический рост.

Реформы энергетического сектора играют ключевую роль в смягчении последствий изменения климата. Важно отметить, что официальные органы инициировали переход на возобновляемые источники энергии, одновременно повышая эффективность производства энергии на природном газе. Газовые и электрические компании были разделены на отдельные компании по генерации, передаче и распределению электроэнергии. Постепенное доведение тарифов на электроэнергию до уровня возмещения затрат, а затем до рыночного уровня при обеспечении защиты уязвимых домохозяйств посредством дополнительной социальной помощи, и создание независимого регулятора энергетического сектора являются необходимыми условиями для формирования конкурентного энергетического рынка и повышения энергоэффективности и распределения ресурсов.

Дальнейшее обеспечение макроэкономической стабильности и ускорение структурных реформ в ближайшие годы будут иметь важнейшее значение для возвращения роста к среднесрочному тренду в 5−6% в год. Это позволит официальным органам достичь поставленной цели — к 2030 году превратить Узбекистан в страну с уровнем дохода выше среднего, где доходы на душу населения превысят эквивалент 4000 долларов США, и вдвое снизить уровень бедности.