Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало отчёт о надзоре и контроле за соблюдением трудового права в стране в 2021 году, подготовленный при содействии Международной организации труда (МОТ). Первый годовой отчёт об исполнении трудовых норм был выпущен в прошлом году.

В отчёте приведены данные о работе Государственной трудовой инспекции (ГТИ) Минтруда, которая является главным надзорным органом над исполнением работодателями трудового законодательства.

В 2021 году ГТИ провела 27471 проверку исполнения законодательства о труде и охране труда (в 2020 году — 19226 проверок), из них 3054 — плановые, 24417 — по обращениям граждан и юридических лиц.

Больше всего проверок проведено в сфере народного образования — 17,02%, дошкольного образования — 12,12%, здравоохранения — 7,42%, строительства — 6,07% и других.

В общей сложности выявлено 52530 нарушений законодательства о труде и охране труда (в 2020 году — 40081). Из них больше всего зарегистрировано в государственных образовательных учреждениях — 11216 случаев, в дошкольных учреждениях — 7613, медицинских — 3788, в строительстве — 2912, на промышленных предприятиях — 1033, в транспортной отрасли — 572.

Наибольшее количество нарушений пришлось на инструктирование работников по охране труда — 16%, обучение работников по вопросам охраны труда — 15,66%, оплату труда — 12,31%, оформление трудовых договоров — 6,18%.

Согласно отчёту, основными причинами сохраняющейся массовости нарушений законодательства о труде и охране труда являются:

неисполнение должностными лицами работодателя своих трудовых обязанностей;

непринятие работодателем достаточных мер по организации трудового процесса;

непринятие работодателями локальных нормативных актов по труду либо их несоответствие трудовому законодательству;

финансово-экономические причины.

Сумма наложенных административных штрафов составила 23,95 млрд сумов (в 2020 году — 11 млрд сумов).

С 1 сентября 2018 года инициирование проверок деятельности бизнес-субъектов осуществляется по результатам риск-анализа, если найдены свидетельства определённого риска нарушения трудового законодательства, напоминают авторы отчёта. Каждая проверка подлежит обязательной предварительной регистрации и получению разрешения бизнес-омбудсмана через единую систему электронной регистрации проверок.

Мониторинг соблюдения рабочего времени

В результате мониторинга установлено 488 случаев, когда работодатели незаконно привлекли к сверхурочной работе 941 работников. В 125 случаях незаконно привлечены к работе в праздничные и выходные дни 193 работников.

По результатам проверок инспекция наложила административный штраф на 147 должностных лиц, признанных виновными в нарушениях.

Выплата долгов по зарплате

ГТИ было проведено 1456 проверок соблюдения законодательства об оплате труда (в 2020 году — 1220) работодателями, имеющими задолженность по оплате труда перед 9103 работниками на сумму 13,655 млрд сумов.

По результатам проверок работодатели произвели выплаты задержанной заработной платы 7433 работникам на общую сумму 11,149 млрд сумов.

Охрана труда и несчастные случаи на производстве

В 2021 году было зафиксировано 810 несчастных случаев на производстве, в 2020-м — 607 (прирост на 33,44%). Погибли 238 и 201 человек соответственно. В оба года больше всего несчастных случаев произошло в Ташкенте, Навоийской, Бухарской и Ташкентской областях.

596 виновных должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа на общую сумму 1,38 млрд сумов. В отношении ещё 199 должностных лиц возбуждены уголовные дела.

Производственный травматизм

Наиболее высокий уровень производственного травматизма на предприятиях страны традиционно наблюдается в организациях таких видов экономической деятельности, как строительство — 29,4%, транспорт — 5,7%, лёгкая промышленность — 4,8%, горно-добывающая отрасль — 4,32%, здравоохранение — 3,8%, энергетическая отрасль — 3,5%.

В индивидуальных несчастных случаях со смертельным исходом:

падение пострадавшего с высоты составляет 33%;

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т. д. — 34%;

— 34%; падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и прочие — 8%;

воздействие электрического тока — 8%;

транспортные происшествия — 8%.

Легализация трудовых отношений

В 2021 году наиболее частыми нарушениями трудового законодательства продолжало оставаться ненадлежащее оформление трудовых отношений с работниками, либо уклонение от их оформления.

ГТИ совместно с Государственным налоговым комитетом проводился мониторинг работодателей в целях легализации трудовых отношений. По требованию государственных трудовых инспекторов работодателями в 2021 году по стране заключено 342,5 тысячи трудовых договоров, ранее не заключавшихся формально.

Сокращение числа выявленных случаев нарушения порядка оформления трудовых отношений указывает на то, что все большее число работодателей отказывается ведения неформальной экономической деятельности и сокращает долю неформальных выплат заработной платы, отмечают авторы доклада.

Информация о вакансиях

В 2021 году ГТИ провела изучение 7434 предприятий и установила, что 3412 предприятия не предоставили своевременно информацию о вакансиях в местный орган по труду.

На 2236 предприятиях установлены факты намеренного сокрытия информации о наличии 3244 вакансий, говорится в отчёте.

Принудительный труд

В 2021 году 75 должностных лиц были привлечены к административным штрафам на сумму 1, 013 млрд сумов за принудительный труд.

34 случая принудительного труда выявлены в учреждениях народного образования, 9 случаев — в здравоохранении, 5 — на предприятиях транспорта, 6 — сферы благоустройства, 4 случая — в банках, 5 — в органах государственного управления. 4 случая принуждения к труду были допущены предпринимателями.