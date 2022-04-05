Судья Ташкентского городского третейского суда при Общественном фонде развития международного арбитража и третейских судов пойман при получении взятки, сообщил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия департамента и столичного управления СГБ судья М. К. был задержан с поличным при получении 2500 долларов США. Сообщается, что он требовал 4000 долларов за решение через своих высокопоставленных знакомых дела между истцом Ф.Т. и ответчиком М. Х. в пользу ответчика. Судья также должен был обеспечить, чтобы решение суда в будущем не было отменено.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество), 28 (виды соучастников преступления) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса, проводятся следственные мероприятия.