Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в преддверии праздника Навруз подписал указ о помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указом помилованы 75 человек, из них 4 полностью освобождены от отбывания основного наказания, 53 освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 2 человек наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 16 человек.

Среди помилованных -18 граждан иностранных государств, 17 женщин, 15 мужчин старше 60 лет, 6 лиц с инвалидностью и 9 человек, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Указом ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.