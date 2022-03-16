На мероприятии Mobile World Congress 2022 компания Tecno анонсировала выпуск новой серии камерофонов Camon 19 с датчиком RGBW. Эта технология увеличит светочувствительность основных модулей гаджетов, улучшив их качество съемки в условиях плохого освещения.

Использование новой технологии в будущих устройствах Tecno подтвердил старший менеджер по продукции бренда Лео Ли. В отличие от RGB-решений (красный, зеленый и синий пиксели), матрицы RGBW дополнены белыми пикселями. По заверению Samsung, их появление улучшает светочувствительность в 1,7 раза в сравнении с классическими сенсорами, а также уменьшает цветовые искажения.

Гаджеты получат 64-мегапиксельные датчики изображения, которые, как утверждает компания, обеспечат съемку профессионального уровня со смартфона. А специальная технология Glass + Plastic (G+P) эффективно увеличивает поглощение света на 30%, еще больше повышая качество конечного изображения.

«Эта технологическая инновация была создана на основе отзывов пользователей и усилий по созданию более ярких и четких изображений, особенно в условиях слабого освещения и ночного режима. Его первый запуск в серии Tecno Camon приближает на один шаг к мечте о предоставлении фотографии уровня DSLR в руки потребителей по всему миру», — заявил Пан Сюэбао, вице-президент Samsung Electronics.

«Линейка смартфонов Tecno Camon всегда была нацелена на то, чтобы обеспечить пользователей высокотехнологичной камерой. Использование модуля RGBW расширит ее возможности и позволит новой 19-й серии соответствовать высоким требованиям современных покупателей. Новая камера подчеркнет натуральные черты лица человека и цвета, добавляя снимкам эстетики», — поделился старший менеджер по продукту Tecno Лео Ли.





А пока пользователи Узбекистана ждут дату появления Tecno Camon 19, в магазинах Тecno доступны следующие линейки смартфонов:

Camon 18-й серии: флагманский камерофон Tecno Camon 18 Premier, который предлагает съемку профессионального уровня, высокую четкость кадра и стабилизацию, а также сбалансированная модель смартфона Camon 18P и доступный смартфон Camon 18;

Camon 17P — сочетает в себе практически вce, что хочет видеть покупатель сегодня: 6 Гб оперативной памяти, большой 6,8-дюймовый дисплей, аккумулятор на 5 мАч с поддержкой быстрой зарядки, камера на 64 Мп.

Серия Spark: Tecno Spark 7 — смартфон с искоркой, обладающий всеми необходимыми базовыми параметрами, Tecno Spark 8P — молодежный смартфон с камерой 50 Мп, NFC и звуком DTS, Tecno Spark Go 2022 построен на SoC MediaTek Helio A22, имеет 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ оперативной памяти, в качестве ОС выступает Android 11 Go Edition;

POP 5 LTE с двумя SIM-картами работает под управлением Android 10, оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем HD + IPS 720×1,560 пикселей, восьмиядерным процессором Unisoc SC9863 и аккумулятором емкостью 5000 мАч;

POVA 2 — смартфоны, совмещающие гигантский экран 6,9 дюймов с Full HD-разрешением и экстремально емкой батареей в 7000 мАч на платформе MediaTek Helio G85.





Tecno стремится использовать современные технологии и работает для прогрессивных людей, учитывая местную специфику рынка. С Tecno можно быть уверенным, что вы получите отличное соотношение цены и качества.

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