Министерство туризма и культурного наследия выделило из госбюджета 1 млрд сумов на ремонт части крепостной стены у ворот Талипоч, которая обрушилась в ночь на 11 марта из-за осадков, сообщила пресс-служба областного управления Агентства культурного наследия.

Обрушившаяся часть стены была восстановлена в 2003 году. Ворота и стена были включены в адресный список объектов недвижимости материального культурного наследия, где в 2022 году должны были быть осуществлены работы по сохранению. Восстановлением данного объекта займётся Дирекция по реставрации объектов культурного наследия.

В настоящее время ведутся предпроектные работы по этому объекту.

В ночь на 11 марта в Бухаре обвалилась часть крепостной стены у ворот Талипоч, датируемых XVI веком. Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана в своём заявлении отметило, что в ходе реставрации 2003 года «была допущена спешка» и «ремонтные работы не велись квалифицированными мастерами».