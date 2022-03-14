В ночь на 11 марта в Бухаре обвалилась часть крепостной стены у ворот Талипоч, датируемых XVI веком. Причиной стали осадки, продолжавшиеся всю неделю, сообщило областное управление культурного наследия.

12 марта место посетили представители хокимията Бухарской области, управления культурного наследия и по чрезвычайным ситуациям, а также эксперты Бухарского регионального реставрационного центра.





Обрушившаяся часть стены была восстановлена в 2003 году. Ворота и стена были включены в адресный список объектов недвижимости материального культурного наследия, где в 2022 году должны быть осуществлены работы по сохранению.

Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Узбекистана в своём заявлении отметило, что в ходе реставрации 2003 года «была допущена спешка» и «ремонтные работы не велись квалифицированными мастерами».





«Для предотвращения подобных недостатков Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта принимает меры по осуществлению реставрационных работ на объектах культурного наследия на основе тщательно продуманного плана и с участием квалифицированных специалистов», — отмечается в заявлении.