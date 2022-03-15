Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 марта провёл видеоселекторное совещание по вопросам устойчивого развития экономики и трансформации государственных предприятий.

На нём обсуждены вопросы ускорения трансформационных процессов и приватизации государственных активов. В частности, указано на медленные темпы повышения операционной эффективности на 25 госпредприятиях. Глава государства подчеркнул необходимость полного отказа от практики поддержки со стороны государства предприятий, не соответствующих современным требованиям и работающих с убытками.

В области транспорта определены меры по наращиванию потока транзитных пассажиров, упрощения системы выдачи разрешений на чартерные рейсы, превращению аэропортов на местах в региональные транзитные хабы.

Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways указано внедрить современные подходы для работы в условиях свободной конкуренции и не допускать роста цен на авиабилеты.

Хокимам и руководителям отраслей поручено не допускать продвижения экономически необоснованных проектов. Поставлена задача усилить контроль за реализацией социально-экономических программ и изучить соответствие инвестиционных проектов критериям рыночной экономики.

В ходе обсуждения вопросов экспорта указано оперативно решать транспортные и логистические вопросы с учетом складывающейся ситуации на внешнем рынке, расширять географию экспорта и поставки продукции на новые рынки.