Кирилл Альтман в новом выпуске проекта Alter Ego пообщался с руководителями Midea Uzbekistan, посетил строительные объекты и выяснил, что такое качественное кондиционирование, где найти специалистов, как проходят тендеры в Узбекистане и насколько концепция Family — актуальная бизнес-модель.





Основатель Midea Uzbekistan рассказал, почему считает промышленные системы кондиционирования строительной элитой, а климатическое оборудование Midea мировым лидером.

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