Парламент Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана в четверг избрал новым президентом страны Каталин Новак. Она стала первой женщиной на этом посту, сообщило РИА новости. До этого она работала министром по делам семьи, молодёжи и международных отношений.

За 44-летнюю Каталин Новак проголосовали 137 из 199 депутатов. Её соперником на выборах был 80-летний кандидат от оппозиционной коалиции экономист Петер Рона.

Каталин Новак родилась в 1977 году в городе Сегед. Изучала экономику и право в университетах Сегеда, Будапешта и Парижа. Политическую карьеру начала в качестве официального представителя МИДа. С 2012 года работала в Министерстве трудовых ресурсов, где была государственным секретарём по делам семьи и молодёжи.

Осенью 2017 года была избрана вице-председателем правящей партии «Фидес» по иностранным делам, а в 2018 году по результатам парламентских выборов стала депутатом Национального собрания. В 2020 году премьер-министр Виктор Орбан предложил Каталин Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодёжи.

В качестве министра Каталин Новак разрабатывала такие программы, как пособие по уходу за ребенком, освобождение от уплаты подоходного налога матерей с четырьмя детьми, запуск развития детских садов. Является одним из основателей и президентом клуба «Женщины за Венгрию» и послом Венгерской реформатской благотворительной службы.

Глава государства в Венгрии избирается Национальным собранием сроком на пять лет. С 2012 года эту должность дважды занимал Янош Адер.