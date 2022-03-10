Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры в Турции на полях дипломатического форума в Анталье. Трёхсторонняя встреча, в которой также принял участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, длилась полтора часа.

Фото: Скриншот видео / МИД Украины

Дмитрий Кулеба назвал переговоры сложными. На переговорах министр призвал к разблокированию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей из Мариуполя и поставке в окружённый город гуманитарной помощи. Он также потребовал установления 24-часового перемирия для решения наиболее критических гуманитарных проблем.

Министр иностранных дел Украины отметил, что министр Лавров не был уполномочен предоставлять гарантии по обоим вопросам, но должен передать запрос украинской стороны военному командованию и коллегам в российских властях.

Дмитрий Кулеба добавил, что сохраняет надежду на то, что Россия «сугубо по человеческим соображениям и из человеческого сочувствия к тем, кто страдает от ее бомб», позволит функционирование гуманитарного коридора.

«Я услышал сегодня от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии», — подчеркнул глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба также заявил, что готов к продолжению сегодняшнего формата переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, если российская сторона будет готова к серьезному и предметному разговору.

«Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему, если российская сторона будет готова к серьезному предметному разговору, а не повторению широко распространенных пропагандистских штампов и нарративов об Украине», — отметил министр.

«Когда российская сторона будет готова к такому разговору, то я тоже буду готов его продолжить. Мы сделаем все для мира, для спасения жизни наших граждан, потому что жизнь человека является для нас главной ценностью», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИДа Украины добавил, что Сергей Лавров предложил трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.

Министр иностранных дел России заявил, что РФ представила Украине на последнем раунде переговоров в Беларуси «предельно конкретные» предложения по урегулированию «в форме проекта юридического документа». «И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ», — сказал Сергей Лавров.

Фото: Скриншот видео / РБК

Глава МИД России также подчеркнул, что переговоры с Украиной в Беларуси безальтернативны, а встреча в Анталье не подменяет собой основные контакты делегаций.

«Мы хотим вести разговор на белорусской площадке серьезно, не отделываться какими-то неформальными бумагами, согласовывать те вещи, которые уже по общему признанию должны быть решены в контексте всеобъемлющего урегулирования украинского кризиса», — сказал Сергей Лавров.

Глава МИД России также сообщил, что обсудил с украинским коллегой возможность встречи президентов России и Украины и выразил надежду, что она появится, это будет проработано по переговорам в Беларуси.

Министр также ответил на вопросы журналистов.

«Что касается вашего вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны. На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали», — ответил Сергей Лавров журналистке турецкого информационного агентства Anadolu.

«На Украине […] наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации», — добавил он.

В свою очередь, Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за долгосрочный режим прекращения огня в Украине, который будет реально действовать на местах.

Фото: Anadolu

«Если война продолжится, то более всего от боевых действий пострадают невинные дети. С каждым днем масштабы кровопролития и горя возрастают. Людей, остающихся в зонах боевых действий, нужно вызволять», — цитирует министра Anadolu.

Он подчеркнул, что вплоть до установления долгосрочного режима прекращения огня важно соблюдать гуманитарное перемирие.

По словам Чавушоглу, важно также открытие гуманитарных коридоров для мирного населения. «Если военные на местах не будут следовать договоренностям, то эвакуируемые мирные жители столкнутся с реальной угрозой безопасности», — отметил турецкий министр.

«На встрече в Анталье Турция подчеркнула недопустимость формирования преград на пути функционирования гуманитарных коридоров в Украине», — сказал Мевлют Чавушоглу, назвав трехстороннюю встречу в Анталье «важным началом».