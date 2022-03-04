В целях дальнейшего внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, налаживания взаимовыгодного сотрудничества, а также развития одаренной молодежи Узбекистана 28 февраля 2022 года был подписан меморандум о сотрудничестве между компанией UZCARD и Туринским политехническим университетом в Ташкенте.

Предметом меморандума стало развитие сотрудничества в области современных информационных финансовых технологий, а также конструкторских решений в сфере образовательной деятельности, проведение работ и исследований, имеющих приоритетное значение для дальнейшего формирования и цифрового развития общества в Узбекистане.

Кроме того, в рамках меморандума будут осуществляться совместные проекты, направленные на развитие потенциала студентов и сотрудников в сфере информационно-коммуникационных технологий, организацию совместных мероприятий, гостевых лекций и мастер-классов по актуальным направлениям сотрудничества, привлечение студентов на стажировки для развития практических навыков, подготовки к работе в сфере информационных и финансовых технологий.

В 2021 году во исполнение указа президента Узбекистана от 8 октября 2019 года №УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», в рамках двустороннего сотрудничества компания ATTO, являющаяся дочерним предприятием UZCARD, и Туринский политехнический университет в Ташкенте запустили передовой проект по выпуску универсальных студенческих пластиковых карт, интегрированных с системой по оплате проезда на общественном транспорте.

Сегодня новые студенческие карты дают студентам университета возможность использовать их не только при оплате проезда в транспорте, но и пользоваться ими для внутреннего функционала вуза — при входе в здание, внутри территории, а также при получении книг в библиотеке.

Туринский политехнический университет в Ташкенте стал одним из первых вузов, внедривших универсальную студенческую карту — социальный инструмент, являющийся сегодня удобным продуктом инновационно-цифровых технологий. Это дало возможность администрации университета обеспечить безопасность учащихся, создать автоматизированную систему учета посещаемости. Это только первый шаг в развитии универсальной студенческой карты.

В ближайшее время будет решена задача трансформации данной студенческой карты и расширения ее функционала в полноценную банковскую карту, чтобы студенты легко и безопасно могли решать повседневные задачи: совершать покупки, управлять своими финансами или получать свои первые доходы от платных стажировок или самозанятости.

С учетом успешного пилотного запуска данного проекта в Туринском политехническом университете рассматривается возможность масштабирования данного проекта и внедрения умной банковской карты во всех вузах Узбекистана.

UZCARD и Туринский политехнический университет в Ташкенте приглашают вузы Узбекистана присоединиться к новому проекту, оптимизировать управление учебным процессом, потенциально увеличить качество обучения и жизни своих студентов.

В течение 2021 года при оплате проезда в общественном транспорте Ташкента было зафиксировано более 80 тысяч студенческих карт. Среднемесячное количество оплат по ним составило 1,6 млн транзакций. Общее количество оплат по данным картам — 19,7 млн транзакций.

По итогам 2021 года студенческие карты стали самыми популярными среди льготных транспортных карт. Их доля составила 68%. На втором и третьем месте — пенсионные и ученические транспортные карты с 18 и 14% соответственно.

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