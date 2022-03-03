Компания Uzauto Motors объявила о начале продаж новых моделей Chevrolet Traverse и Tahoe 2022 года. Приём заявок на покупку автомобилей стартует с 3 марта, сообщила пресс-служба автопроизводителя.
Chevrolet Tahoe 2022
Автомобиль длиной более 5 м, оснащён 5,3-литровым двигателем с 10-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель мощностью 343 л. с. и максимальным крутящим моментом 512 Nm. До 100 км/ч разгоняется за 8 секунд.
Tahoe оснащён полностью независимой пневмоподвеской (Magnetic Ride Control with Air Ride Adaptive Suspension), а также системой автоматического круиз-контроля.
Автомобиль также имеет аудиосистему с 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем. К аудиосистеме подключены 9 колонок с динамиками Bose. На экране можно отобразить положение автомобиля на все 360 градусов.
Новые опции модели Chevrolet Tahoe 2022:
- панорамный люк;
- беспроводное зарядное устройство;
- система обнаружения пешеходов;
- кожаные сиденья с функцией циркуляции воздуха;
- встроенный пульт дистанционного управления открытием ворот или гаражных дверей;
- 3-зонная система климат контроля;
- светодиодные передние и задние фары;
- система Start/Stop (с функцией отключения);
- вентиляция передних сидений;
- камеры кругового обзора;
- удержание полосы движения и многие другие.
Chevrolet Traverse 2022
Двигатель V6 объёмом 3,6 литра и мощностью 318 л. с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 7,6 секунд. Имеет семиместный салон, цветной восьмидюймовый сенсорный экран с десятью колонками, снабжён системой мультимедиа с динамиком Bose.
Новые опции модели Chevrolet Traverse 2022:
- адаптивный круиз контроль;
- автоматическое торможение на полном ходу;
- светодиодные передние и задние фары;
- отключаемая система старт/стоп;
- тактильные сиденья (с вибропредупреждением);
- система мониторинга дистанции до впередиидущего автомобиля;
- удержание полосы движения;
- беспроводное зарядное устройство.
Контракт на покупку новых моделей Traverse и Tahoe 2022 можно заключить в дилерских центрах компании — Nurafshon Autocentre, Drivers Village, «Сергели Автотеххизмат»
Цены
Traverse
Начальная комплектация: от 469 211 034 сумов.
Комплектация Premier AT MY22: 647 600 000 сумов
Tahoe
Начальная комплектация: от 597 687 427 сумов;
Комплектация RST AT MY22: 947 499 999 сумов;
Цены указаны с учётом НДС.
Покупатели, желающие приобрести автомобили в базовой комплектации, могут оставить заявку дилеру, либо отправить её на адрес компании info@uzautomotors.com. При получении достаточного количества заявок компания обеспечит поставку данных автомобилей покупателям, говорится в сообщении.
На официальном сайте Chervrolet цены на Traverse стартуют от 33,7 тысячи долларов, Tahoe — от 50,2 тысячи долларов.
Впервые эти модели автомобилей Uzauto Motors представила в Узбекистане в конце декабря 2019 года.