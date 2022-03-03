Компания Uzauto Motors объявила о начале продаж новых моделей Chevrolet Traverse и Tahoe 2022 года. Приём заявок на покупку автомобилей стартует с 3 марта, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Chevrolet Tahoe 2022





Автомобиль длиной более 5 м, оснащён 5,3-литровым двигателем с 10-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель мощностью 343 л. с. и максимальным крутящим моментом 512 Nm. До 100 км/ч разгоняется за 8 секунд.

Tahoe оснащён полностью независимой пневмоподвеской (Magnetic Ride Control with Air Ride Adaptive Suspension), а также системой автоматического круиз-контроля.

Автомобиль также имеет аудиосистему с 10,2-дюймовым сенсорным дисплеем. К аудиосистеме подключены 9 колонок с динамиками Bose. На экране можно отобразить положение автомобиля на все 360 градусов.

Новые опции модели Chevrolet Tahoe 2022:

панорамный люк;

беспроводное зарядное устройство;

система обнаружения пешеходов;

кожаные сиденья с функцией циркуляции воздуха;

встроенный пульт дистанционного управления открытием ворот или гаражных дверей;

3-зонная система климат контроля;

светодиодные передние и задние фары;

система Start/Stop (с функцией отключения);

вентиляция передних сидений;

камеры кругового обзора;

удержание полосы движения и многие другие.

Chevrolet Traverse 2022





Двигатель V6 объёмом 3,6 литра и мощностью 318 л. с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 7,6 секунд. Имеет семиместный салон, цветной восьмидюймовый сенсорный экран с десятью колонками, снабжён системой мультимедиа с динамиком Bose.

Новые опции модели Chevrolet Traverse 2022:

адаптивный круиз контроль;

автоматическое торможение на полном ходу;

светодиодные передние и задние фары;

отключаемая система старт/стоп;

тактильные сиденья (с вибропредупреждением);

система мониторинга дистанции до впередиидущего автомобиля;

удержание полосы движения;

беспроводное зарядное устройство.

Контракт на покупку новых моделей Traverse и Tahoe 2022 можно заключить в дилерских центрах компании — Nurafshon Autocentre, Drivers Village, «Сергели Автотеххизмат»

Цены

Traverse

Начальная комплектация: от 469 211 034 сумов.

Комплектация Premier AT MY22: 647 600 000 сумов

Tahoe

Начальная комплектация: от 597 687 427 сумов;

Комплектация RST AT MY22: 947 499 999 сумов;

Цены указаны с учётом НДС.

Покупатели, желающие приобрести автомобили в базовой комплектации, могут оставить заявку дилеру, либо отправить её на адрес компании info@uzautomotors.com. При получении достаточного количества заявок компания обеспечит поставку данных автомобилей покупателям, говорится в сообщении.

На официальном сайте Chervrolet цены на Traverse стартуют от 33,7 тысячи долларов, Tahoe — от 50,2 тысячи долларов.

Впервые эти модели автомобилей Uzauto Motors представила в Узбекистане в конце декабря 2019 года.