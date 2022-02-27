26 февраля примерно в 23:30 в Ташкенте автомобиль Spark сбил пешехода, выходившего из станции метро «Шахристан», и влетел в подземный переход станции.

Пресс-служба ГУВД столицы сообщила, что водитель автомобиля М. Н. 1994 года рождения, ехавший по проспекту Амира Темура в сторону Универсама, «не справился с управлением» (стандартная формулировка в подобных сообщениях).

В результате инцидента пострадали пешеход, а также водитель и пассажир автомобиля. Им была оказана медицинская помощь, говорится в сообщении.

На фотографии видны предположительно металлические стойки, которые не смогли сдержать удар автомобиля.