Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во второй день поездки в Каракалпакстан 24 февраля заложил первый камень под строительство ветряной электростанции мощностью 100 МВт в Берунийском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

Проект реализует ACWA Power из Саудовской Аравии. В сентябре компания выиграла международный тендер с тарифом 2,5695 цента за кВт.ч (около 274 сумов) выработанной электроэнергии. Резервным победителем объявлена компания Masdar с тарифом 2,655 цента.

Электростанция будет введена в эксплуатацию в течение двух лет. Её запуск позволит обеспечить выработку 400 млн кВт.ч экологически чистой электроэнергии в год, а этого достаточно для обеспечения электроэнергией порядка 110 тысяч домохозяйств, заявил Шавкат Мирзиёев.

«110 тысяч! Если мы в будущем построим ещё 3−4 таких станций в самом Берунийском районе? Мы можем это сделать. Анализы показывают и зарубежные партнёры говорят, что самый благоприятный регион, где постоянные ветры, — это Берунийский район. Я не зря говорю, что у Берунийского района есть основа для большого роста и изменений», — сказал он.

Объём привлекаемых прямых иностранных инвестиций для реализации проектов оценивается в 108 млн долларов (ранее сообщалось о 140 млн долларах). Проект предусматривает установку 25 ветряков и строительство 20-километровой линии электропередачи мощностью 220 киловатт, которая будет полностью интегрирована в энергосистему страны.

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Президент подчеркнул необходимость уделить особое внимание локализации компонентов, необходимых для проекта. Например, на заводе «Тахиатош металл конструкция» можно наладить производство опорных конструкций, на предприятии «Нукус электр аппарат» — трансформаторов и электрооборудования, на других предприятиях — кабелей и десятков других видов продукции, сказал он.

Глава государства отметил, что потенциал ветроэнергетики в Каракалпакстане колоссален.

«Этот проект, запущенный в Приаралье, объявленном Зоной экологических инноваций и технологий, является первым шагом в производстве „зеленой“ энергии. В ближайшие пять лет в регионе будут введены в эксплуатацию три ветряных электростанции мощностью около 1800 мегаватт», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Проект является частью программы правительства Узбекистана, направленной на диверсификацию энергетического баланса страны за счёт внедрения альтернативных источников электроэнергии. В МИВТ отмечали, что его реализация будет способствовать достижению цели по доведению доли объёма электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в общем энергетическом балансе до 25%, обеспечению электроэнергией порядка 110 тысяч домохозяйств, снижению выбросов в атмосферу углекислого газа на 157 тысяч тонн в год, созданию более 1000 новых рабочих мест в период строительства, а также экономии 106 миллионов кубометров природного газа в год.