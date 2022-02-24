В городах России, Казахстана и Кыргызстана в течение дня 24 февраля отмечались акции протеста против боевых действий в Украине.

По данным правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо», на акциях и одиночные пикетах россияне требуют прекратить военное вторжение на территорию Украины и обеспечить мир между государствами.

К этому часу известно, что в 11 городах за подобные выступления были задержаны 60 человек.





Следственный комитет России предупредил об ответственности за проведение несанкционированных акций и участие в несогласованных мероприятиях, «обусловленных напряженной внешнеполитической обстановкой».

В казахстанском Алматы к зданию консульства России пришли несколько десятков человек выразить протест политике РФ в отношении Украины, сообщила «Фергана» со ссылкой на «Азаттык».





Пикет длился не более 45 минут, затем к месту подъехали автозак, служебный автомобиль полиции, и участников акции стали задерживать, пишет «Орда».

Кыргызстанцы вышли в знак протеста против нападения на Украину к российскому посольству в Бишкеке, сообщает Telegram-канал «Телефонный Клооп».





«Мы сюда пришли, чтобы показать свою солидарность украинскому народу и Украине», — сказал один из участников акции.