Азиатский банк развития (АБР) 22 февраля утвердил выделение кредита в размере 273,85 млн долларов на реконструкцию и модернизацию жизненно важных для региональной связанности дорог Узбекистана, сообщила пресс-служба банка.

«Надёжные дорожные сети, которые облегчают торговлю и движение транспорта между соседними странами, жизненно важны для экономического роста Узбекистана как страны, не имеющей выхода к морю, — сказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. — АБР стремится поддерживать усилия правительства по улучшению качества, безопасности и устойчивости национальных дорог к изменению климата — это поможет реализовать потенциал Узбекистана как регионального транспортного и логистического узла».

Хотя существующие в Узбекистане дорожные сети в целом соответствуют существующим требованиям пропускной способности и связности, они находятся в плохом состоянии и требуют восстановления, отметили в АБР. В стране регистрируется 11,2 смертей в ДТП на 100 тысяч человек в год, что является высоким показателем по международным стандартам, несмотря на низкий уровень владения транспортными средствами.

В рамках проекта АБР будет модернизировано около 106 км дороги между Дербентом и Денау в Сурхандарьинской области, а также завершена реконструкция около 87 км автодороги «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу» (А380). Автомагистраль A380 является частью программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) «Коридор 2», который соединяет Афганистан, Казахстан, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Проект расширит дороги с использованием не требующего особого ухода бетонного покрытия и улучшит их состояние с тем, чтобы существенно сократить время в пути и эксплуатационные расходы транспорта. Будут улучшены съезды и перекрёстки, созданы навесы для автобусных остановок и улучшены пешеходные условия. Будут также обновлены дорожные знаки, указатели и другие элементы безопасности.

Возле Дербента и Денау установят две системы взвешивания автотранспорта в движении, чтобы избежать перегрузки машин и предотвратить повреждение дорожного покрытия.

«Проектирование дорог в рамках этого проекта соответствуют международно признанным стандартам для повышения безопасности дорожного движения, устойчивости к изменению климата и экономической эффективности», — сказал директор АБР по транспорту и коммуникациям в Центральной и Западной Азии Хидэаки Ивасаки. — Проект также поможет ускорить восстановление Узбекистана после пандемии COVID-19, способствуя оживлению торговли и туризма и предоставляя рабочие места населению".

Проект включает грант технической помощи в размере 150 тысяч долларов для поддержки экономического восстановления женщин-предпринимателей в районах, которые затронет проект, от неблагоприятных последствий пандемии путём обучения их навыкам финансовой грамотности, онлайн-маркетинга и предпринимательства.