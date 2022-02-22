На органы прокуратуры постановлением президента от 21 февраля возлагаются дополнительные задачи в целях усиления контроля в сфере рационального использования и охраны земельных участков.

В их числе:

постоянный надзор за своевременным и полным исполнением мероприятий, определенных республиканскими и территориальными программами, связанных с выделением земельных участков, освоением и введением в сельскохозяйственный оборот новых земель;

постоянный надзор за обеспечением соблюдения требований, определенных Земельным кодексом, при выделении земельных участков сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;

постоянный мониторинг Единой электронной системы разработки, согласования и регистрации решений органов государственной власти на местах E-qaror, а также принятие мер реагирования на решения, не соответствующие актам законодательства;

раннее выявление фактов самовольного захвата и незаконного использования земельных участков, а также установление строгого прокурорского надзора за обеспечением неотвратимости наказания лиц, совершивших правонарушения;

а также установление строгого прокурорского надзора за обеспечением неотвратимости наказания лиц, совершивших правонарушения; регулярное изучение состояния соблюдения актов законодательства о земле, а также формирование единой правоприменительной практики в данной сфере;

подготовка предложений о рациональном использовании земель на основе передового зарубежного опыта;

регулярное изучение целевого использования средств Фонда развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения, а также направляемых на данную сферу соответствующих внебюджетных средств, средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций.

В составе Генеральной прокуратуры образовывается Управление по предупреждению хищений земельных ресурсов, а в структуре Оперативно-розыскного департамента Министерства внутренних дел создается Отдел по борьбе с хищениями земельных ресурсов.

В целях усиления общественного контроля за рациональным использованием и охраной земельных участков с 1 марта 2022 года устанавливается порядок, в соответствии с которым:

фото- и видеоматериалы о фактах самовольного захвата и незаконного использования земельных участков, направленные населением и органами самоуправления граждан в Генеральную прокуратуру (короткий номер 1007) и Агентство по кадастру (короткий номер 1097), рассматриваются в порядке, установленном актами законодательства;

органам самоуправления граждан и помощникам хокимов районов (городов) по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле предоставляется право на направление запросов в органы исполнительной власти на местах, органы по строительству и кадастру о законности начатого строительства любого здания или сооружения на их территории, при этом: указанные запросы подлежат обязательному рассмотрению в течение 5 рабочих дней, по итогам представляется информация о наличии либо отсутствии разрешительных документов начатого строительства зданий и сооружений; органы самоуправления граждан размещают на самом видном для всех граждан месте своего здания информацию, полученную на основании своего запроса, а также информацию по выявленным незаконным фактам представляют в однодневный срок органам, осуществляющим контроль в сфере землепользования.



Лицам, известившим о фактах самовольного захвата и незаконного использования земельных участков посредством технических средств фото- и видеофиксации, предусмотренных статьей 84 Земельного кодекса, будет выплачиваться денежное вознаграждение.

Агентству «Узбеккосмос» совместно с Агентством по кадастру в срок до конца 2022 года поручено принять меры по выявлению в порядке эксперимента земельных участков, занятых путем самовольного захвата и незаконной постройки зданий и сооружений в Мирзо-Улугбекском и Юнусабадском районах Ташкента, а также Кибрайском и Ташкентском районах Ташкентской области, посредством обработки космических снимков.