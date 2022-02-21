Собственные торговые марки дают возможность торговым сетям формировать более гибкое ценообразование, благодаря тому, что эти товары не требуют крупных маркетинговых бюджетов. Подобный расход зачастую недооценивают, однако эти суммы ощутимо повышают итоговую стоимость продукта.





«То, что товары СТМ стоят минимум на 5% дешевле аналогичных товаров объясняется тем, что в стоимость торговой марки не включаются расходы на маркетинг. Это никак не сказывается на качестве готового продукта, потому как подбор достойных поставщиков и производств — приоритет нашей команды. Компании-производители тратят миллионы на рекламу и это сказывается на стоимости товара», — поделился Зафар Хашимов, основатель и руководитель сети «Корзинка».

Запуская собственные торговые марки, сети ритейла двигаются в двух популярных направлениях: значительно понижают стоимость товаров, выбирая между ценой и качеством, или удерживают среднюю рыночную стоимость без экономии и компромисса с качеством. «Корзинка» уверенно придерживается второго сценария, фокусируясь на высоком качестве и удерживая доступную стоимость для покупателя, минусуя затраты на маркетинг и сопутствующие расходы.





Делая стратегический шаг в виде запуска СТМ и задавая новый вектор развития сети, «Корзинка» работает над выпуском продуктов под двумя торговыми марками. Первая — «Из Корзинки» — появилась на рынке в 2017 году и была представлена хлебобулочными изделиями. Вторую же марку 365 kun сеть запустила в 2021 году. Слоган новой марки — «Все, что есть в списке». Тем самым «Корзинка» сообщает потребителю о том, что все необходимое для ежедневных покупок и базовой потребительской корзины представлено в линейке.

У «Корзинки», как у ритейлера с большой историей и филиалами в Ташкенте и девяти областях, существует основной склад с распределительной базой продуктов по всей сети. Исходя из потребительского запроса региона формируется и перечень товаров, поставляемых в магазины. Однако, учитывая среднюю потребительскую способность, некоторые продукты направляются в более крупные филиалы за счет более высокой стоимости.





Учитывая философию запуска СТМ, продукты, аналогичные тем, что уже представлены в сети, достигают потребителя с более доступной ценой. Это дает возможность для сети расширять ассортимент на полках в регионах, не отталкивая аудиторию высокой стоимостью импортных продуктов.

Еще одна задача, которую закрывает выпуск СТМ, это отсутствие привязки к зарубежным поставкам, так как практически все товары, что выпускаются под собственными марками, производятся в Узбекистане. Это гарантирует стабильные поставки продуктов и в разы упрощает вопросы, связанные с логистикой.





«В этом основная сила СТМ — делать качественный продукт более приемлемым в цене и запускать его без особых рекламных усилий, основываясь на лояльности покупателей. Цифры показывают, что наш покупатель не только возвращается в „Корзинку“, но и повторно приобретает товары 365 kun и „Из Корзинки“. Анонсировав слоган „Все лучше и лучше“ после ребрендинга „Корзинки“, мы говорим не только о прогрессе сети и наших стремлениях, но и о качестве продуктов, которые мы приготовили и выводим на рынок всей страны», — прокомментировал Зафар Хашимов.

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