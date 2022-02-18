Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отправило 20 тонн гуманитарной помощи с предметами первой необходимости из узбекистанского Termez Cargo Centre в Таджикистан, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе УВКБ.

Доставка является частью усилий УВКБ ООН по оказанию помощи правительству Таджикистана в подготовке к возможному притоку беженцев из Афганистана, говорится в сообщении.

Гуманитарный груз включает в себя сборные жилые модули для беженцев, матрасы, кухонные наборы, полимерные пленки и другие предметы первой необходимости.

Эти товары, доставленные в Термез воздушным и наземным транспортом в ноябре-декабре 2021 года, теперь отправляются грузовиками в Таджикистан в качестве предметов жизненно важной помощи, что позволит УВКБ ООН и его государственным партнерам оперативно оказывать гуманитарную помощь, когда она больше всего будет необходима.





«В Таджикистане гуманитарные организации при координации УВКБ ООН поддерживают правительство в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. Первый гуманитарный груз, отправленный в Таджикистан из карго-центра в Термезе, является одним из примеров. УВКБ ООН намерено оказывать дальнейшую помощь правительству в рамках Модели координации помощи беженцам, которая объединяет более 30 национальных и международных гуманитарных организаций и агентств по развитию. УВКБ ООН высоко ценит постоянную поддержку доноров, особенно правительства Японии и Европейского Союза», — отметил представитель УВКБ ООН в Таджикистане Мулугета Зевди.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям и гуманитарная помощь стали возможны благодаря вкладу правительства Японии в размере 700 тысяч долларов и департамента Европейского Союза по гуманитарной помощи и гражданской защите, выделившего 500 тысяч евро.

Гуманитарный хаб УВКБ ООН был создан в октябре 2021 года при Termez Cargo Centre при поддержке правительства Узбекистана. Он является центром логистики и реагирования на чрезвычайные ситуации для улучшения системы предварительного размещения и быстрой доставки основных предметов помощи в Афганистан, Иран и страны Центральной Азии, затронутые ситуацией в Афганистане. Центр повышает оперативность реагирования УВКБ ООН, позволяя быстро пополнять местные запасы, а также снижать затраты и риски перевозок чрезмерного объема запасов в эти страны.