Бектош Рахимович Саипов назначен прокурором Наманганской области, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Ранее, с марта 2021 года, Бекташ Саипов работал первым заместителем прокурора Бухарской области.

Жахонгир Джураевич Хатамов, прежде работавший прокурором Наманганской области, накануне был назначен на должность прокурора Самаркандской области.

Напомним, 10 февраля президент Шавкат Мирзиёев, посещая Самаркандскую область, объявил об увольнении ряда руководителей региона, в том числе хокимов Самаркандского и Нурабадского районов, начальника регионального управления Центрального банка, прокурора Акдарьинского района, начальников ОВД Самарканда, Самаркандского и Акдарьинского районов, начальников государственных налоговых инспекций Ургутского и Пайарыкского районов и начальника областного предприятия электрических сетей.