Американская Honeywell UOP и Uzbekistan GTL 15 февраля подписали меморандум о сотрудничестве по организации производства алкилбензолов, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Встреча прошла в рамках Недели энергетики Узбекистана на Всемирной выставке «Экспо-2020» (Дубай, ОАЭ).

Производство линейных алкилбензолов мощностью до 100 тысяч тонн в год планируется построить на базе завода GTL в Узбекистане. Сырьем для нового производства будет промежуточная продукция вырабатываемая при производстве GTL-керосина.

Подписанный меморандум предусматривает расширение сотрудничества между Uzbekistan GTL и Honeywell UOP при совместной разработке технико-экономических, лицензионных и других документов по организации нового производства.

Линейный алкилбензол является основным сырьем для производства моющих средств — от жидкого мыла до стиральных порошков.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия комплекса по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL поручил создать вокруг завода новые производства-сателиты в рамках создаваемого единого нефтегазохимического кластера.

Honeywell UOP — ведущий международный поставщик и лицензиар технологий переработки, катализаторов, адсорбентов, оборудования и консультационных услуг для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей отраслей.