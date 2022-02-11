Джизакские областные управления внутренних дел и Службы государственной безопасности провели оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан гражданин, планировавший вступить в ряды международной террористической организации в Сирии, сообщило УзА.

Х. Б., 21-летний житель Пахтакорского района, в 2019—2021 годах выезжал за границу на заработки, где попал под идеологическое влияние террористической организации «Катиба таухид валь-джихад».

По версии следствия, вернувшись домой, он стал активно продвигать идеи вербовщиков террористической организации, ему удалось привлечь 10 сторонников.

Ведётся расследование.