С 2022/2023 учебного года ученики в школах будут обучаются исполнению мелодий как минимум на одном национальном музыкальном инструменте, запись об этом будет внесена в документ об образовании (аттестат), говорится в постановлении президента Узбекистана от 2 февраля.

В школах раз в неделю будет проводиться один учебный час по предмету «Музыка», а также еженедельно дополнительно к нему — практические кружки и факультативные занятия по исполнению мелодий на национальных музыкальных инструментах.

Для учителей по предмету «Музыка» устанавливается обязательное требование по владению навыками исполнения мелодий как минимум на одном, а с 2023/2024 учебного года — как минимум на трёх национальных музыкальных инструментах.

В рамках учебных часов, отведённых на предмет «Музыка», вводятся учебные занятия по инструментальному исполнительству под девизом «Исполнительство — занятие всей моей жизни», говорится в документе.

Школы будут обеспечены сборниками нот и специальной музыкальной литературой, а также комплектами национальных музыкальных инструментов.

Для организации внеурочного времени учащихся в зависимости от их интересов в школах будут организованы кружки исполнительского мастерства на национальных музыкальных инструментах, изобразительного и прикладного искусства, а также по ремесленному делу.

Государственной филармонии поручено организовывать концерты-лектории в учреждениях образования и культуры с включением в них практических занятий, «направленных на повышение музыкальной культуры и грамотности, эстетического вкуса, расширение мировоззрения и восприятия музыки у учащихся и студентов».

В общих средних, средних специальных и высших образовательных учреждениях создаются «школы мастерства» под руководством творческих деятелей в сфере культуры и искусства, награжденных государственными наградами.

Кроме того, в общих средних образовательных учреждениях, детских школах музыки и искусства, центрах культуры ежегодно среди учащихся и студентов будут организовываться республиканские смотры-конкурсы в сфере культуры и искусства.