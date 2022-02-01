В жизни каждого бывают ситуации, когда близкие, соседи или же коллеги обращаются с просьбой занять некоторую сумму. Иногда эти долги не возвращаются вовремя, и приходится напоминать должнику, ставя и себя, и его в неудобное положение. Новая функция «Мои долги» от CLICK поможет сделать финансовые взаимоотношения более комфортными. Пользователю больше не нужно напоминать о долгах, CLICK сделает все за него.

Как это работает

Для отправки или получения денежных средств с пометкой «долг» пользователю нужно перейти в раздел «Еще» и выбрать кнопку «Мои долги». Раздел переведет пользователя в чат переводов. Далее следует выбрать из контактов пользователя, которому нужно отправить средства или ввести номер его карты в указанном окошке. Затем — указать необходимую сумму и нажать на одну из двух кнопок: «Запросить долг» или «Дать в долг». После этого можно будет установить дату напоминания о возврате денежных средств.





Приложение не списывает денежные средства самостоятельно. Все операции по возврату долга совершаются самими пользователями. Приложение лишь напоминает о том, что наступила дата возврата.

Все запросы о долгах отображаются в чатах переводов. Полную историю пользователь может посмотреть в разделе «Мои долги». Чтобы использовать новую функцию, следует обновить приложение до последней версии.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте компании CLICK.

Скачать приложение CLICK Evolution можно на Android и iOS.

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