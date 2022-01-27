На открытии персональной выставки «Взгляд в пустую стену» Исомиддин Эшонкулов вежливо уклонялся от диктофонов и камер.

«Всё, что я хотел сказать — на картинах. Пишу, чтобы не говорить», — объяснил художник.





Его поддержали старшие коллеги, которым знакомо и юношеское смущение, и некоторая опустошённость после тяжёлой эмоциональной работы.

«Это не скоростные картины. Видно, что Исомиддин писал вдумчиво, тщательно. Мне как художнику особенно приятно, что он профессионально владеет рисунком, материалом», — говорит Татьяна Ли, художница и педагог, представительница творческой династии Ли.





По словам директора галереи Bonum Factum Шахнозы Каримбабаевой, Исомиддин Эшонкулов работает в жанрах сюрреализм и гиперреализм. Сам художник не считает, что существует в рамках какого-либо направления.

Он берёт и, словно в блендере, перемешивает характерные черты разных жанров, сюжеты и символы. В результате на свет появляются кричаще-яркие, причудливые и тревожные работы, которые могли бы стать иллюстрациями к антиутопии.

«У автора работы очень юношеские, острые. Видно, что он принимает эту жизнь очень лично, за многое переживает и со многим не согласен», — говорит Татьяна Ли.





Мнение художницы разделяет театральный критик Камариддин Артыков. Впервые он познакомился с творчеством Исомиддина Эшонкулова на выставке в Доме фотографии весной прошлого года. По словам критика, молодой художник с неординарным мировоззрением стал для него открытием.

«Открытие состояло в том, что Исомиддин ощущает абсурдность нашей жизни. В его работах присутствует мощный сатирический накал, доступный тем, кто умеет читать», — отмечает Камариддин Артыков.

«Самое главное — автор честен перед самим собой, и это говорит о том, что перед нами художник со своим взглядом на окружающий мир», — говорит он.

Исомиддин Эшонкулов, Татьяна Ли и Камариддин Артыков.

В экспозицию выставки «Взгляд в пустую стену» вошли работы, созданные в период с 2018 года. Художник объединил их в серии. Одна из них — «Взгляд в пустую стену» — дала название выставке.

Работы серии объединяют размышления автора о поиске человеком своего места, лица, попытке взглянуть в глаза собственным страхам.





Другую серию отличает фантасмагорический характер. Исомиддин Эшонкулов изображает мир, в котором добро победили деньги, невежество и безразличие. Его населяют роботы, звери в деловых костюмах и человекоподобные существа. Отсутствие сердца, совести, сострадания — залог благополучной жизни в условиях тотальной разрухи и нищеты.

Простые люди в сюжетах тоже встречаются. Они носят химзащиту, читают книги, заботятся о растениях, чтобы выжить на социальном дне и сохранить человеческое лицо.





Третья серия — это портреты, вдохновлённые шедеврами классической живописи и, в большей степени, реальными людьми.

В работе над серией Исомиддин Эшонкулов сосредоточился на высокой детализации, свойственной гиперреализму, и метафорах, которые как приём встречаются в картинах сюрреалистов.

Моделями для портретов стали друзья художника. Молодой человек по имени Акмаль позировал для работы «Гнев».





«Исомиддин предупреждал: будет необычно, но что настолько — я не ожидал», — говорит Акмаль.

Он рассказывает, что далёк от искусства, но право художника на собственный взгляд признаёт.

«На то он и художник. Это же не фотоаппарат, чтобы портрет получился один-в-один», — объясняет Акмаль своё отношение к образу, который придумал Исомиддин.





Директор галереи Bonum Factum Шахноза Каримбабаева рассказала, что персональная выставка Исомиддина Эшонкулова — первая из ряда арт-проектов, которые предстоит реализовать в течение года. С их помощью галерея планирует познакомить город с творчеством молодых художников, открыть новые имена.

Выставка Исомиддина Эшонкулова «Взгляд в пустую стену» открыта до 11 февраля.