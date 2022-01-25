First Development Group совместно с НБУ предлагает будущим жителям воспользоваться выгодным ипотечным предложением: первоначальный взнос за квартиру в Manhattan составляет всего 25% от стоимости, далее — 17% годовых, и все это на целых 15 лет. Жить в этом прекрасном комплексе в собственной шикарной квартире вы начнете сразу после сдачи ЖК, а расплачиваться будете в комфортном для себя режиме.





Дархан — это синоним роскоши в архитектурном облике Ташкента. Именно здесь реализуется особый проект First Development Group с американским размахом и восточным гостеприимством — ЖК Manhattan. Это целый квартал, в который войдут несколько жилых комплексов класса «бизнес» и «элит», гостиницы, деловые центры.





Для будущих жителей есть несколько вариантов квартир. Малогабаритные варианты — для маленьких семей или любящих уединение — 33 кв. м чистого комфорта по привлекательной цене. А самые большие квартиры — четырехкомнатные площадью до 123 кв. м.





Более 30 видов планировок, привлекательный фасад, собственная закрытая парковка, двор, созданный для детских игр, занятий спортом, неспешных прогулок и уютных бесед — все автомобили будут оставаться за пределами комплекса. Прекрасный моцион по вечерам после работы или по выходным можно совершать по Central Park, который находится в пешей доступности. Парк даже виден из окон ряда квартир комплекса. Особенность расположения ЖК не только в центровой локации, но и в том, что вокруг — насыщенная инфраструктура, но при этом большое количество мест для тихих прогулок, а в своем доме вы будете чувствовать себя в тишине и полной безопасности.

На сегодня строительство Manhattan находится в самом разгаре. С каждым месяцем условия продажи квартир будут меняться, поэтому не стоит упускать шанс воспользоваться таким выгодным предложением по ипотеке. Приобрести великолепное жилье можно сегодня, чтобы уже завтра отметить новоселье в квартире мечты.

Узнать подробности и оформить покупку можно в офисе продаж ЖК Manhattan, а также в центральном офисе девелопера.

Адрес офиса продаж ЖК Manhattan: ул. Махатмы Ганди, 41.

Адрес центрального офиса продаж FDG: ул. Паркент, 180.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 78−777−01−01.

Сайт: manhattan.uz

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