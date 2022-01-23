В субботу в Узбекистане вновь обновлён рекорд суточного прироста случаев коронавируса — 1478. Днём ранее в стране было официально подтверждено 1390 случаев.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев с начала пандемии достигло более 213,7 тысячи.

В Ташкенте 22 января было выявлено 598 случаев, Ташкентской области — 192, Ферганской — 182, Сурхандарьинской — 73, Бухарской — 64, Андижанской — 61, в других регионах — от 21 до 59.

Кроме того, у 296 была выявлена пневмония (днём ранее — 289).

В течение дня также отмечено 4 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных случаев смерти достигло 1540.