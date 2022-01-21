Строительная компания Xon Saroy уже давно вносит свой вклад в будущее Узбекистана.





В настоящее время компания работает над 13 проектами в Ташкенте и Навои.





В 2021 году компания провела строительные работы на 10 объектах площадью 155 тысяч кв. м в Ташкенте и Навои, в результате чего ключи от около 1050 домов были переданы их владельцам.





В 2022 году компания планирует сдать квартиры в эксплуатацию в шести проектах: Xon Saroy, Mega Tower, Ayvon, Pandora, Diplomat и Sayram.





Компания не ограничилась этим и планирует в 2022 году начать строительные работы на объектах Salom Qo’yliq, Apelsin и Ocean на площади более 200 тысяч кв. м.





В Навои компания работает над четырьмя проектами площадью более 91 тысячи кв. м. Квартиры в Navoiy City I и Navoiy City II в ближайшее время будут сданы их владельцам. Над проектами Sultan Saroy и Sherxan House, которые имеют удобное расположение, работа идет полным ходом.

Строительная компания Xon Saroy выражает свою благодарность сотрудникам компании и своим клиентам за достойный вклад в эти достижения.

Телефоны: (+998) 71−200−74−00, (+998) 55−501−74−00.

Сайт: xonsaroy.uz

Instagram: @xonsaroyuz

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