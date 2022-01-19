Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, сообщил УНИАН.

Суд обязал бывшего президента сдать паспорт для выезда за границу. Во время предыдущего заседания 17 января прокуроры просили судью взять Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере около 1 миллиарда гривен.

Меру пресечения экс-президенту избирали в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

Петра Порошенко подозревают в том, что в 2014—2015 годах он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе с украинским политиком Виктором Медведчуком, а также министром энергетики Владимиром Демчишиным (2014−2016 годы), организовал поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса и тем самым способствовал деятельности самопровозглашенных республик.

Уголовное производство против экс-президента расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее, 6 января, Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Петра Порошенко.





Экс-президента в день судебного заседания пришли поддержать сторонники — несколько тысяч человек по оценке УНИАН. От Печерского суда они двинулись колонной к Офису президента и провели там митинг. Организаторы мероприятия призвали президента выйти и ответить на вопрос, почему он преследует оппозицию. К вечеру мероприятие завершилось, и митингующие разошлись