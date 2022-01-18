Футбольный клуб АГМК из Алмалыка заключил контракт с капитаном сборной Таджикистана и душанбинского «Истиклола» Алишером Джалиловым, сообщила пресс-служба клуба. Срок соглашения составляет 2 года.

Алишер Джалилов начал свою футбольную карьеру в России и выступал за молодежные сборные России. Он был игроком казанского «Рубина», «Нефтехимика» и «Балтики».





В 2019 году он вернулся в Таджикистан и начал выступать в команде «Истиклол», с которой по три раза выиграл чемпионат страны и Суперкубок республики, а также стал обладателем Кубка Таджикистана. В том же году его вызвали в национальную сборную страны.

По итогам футбольных сезонов 2019 и 2021 Алишер Джалилов признавался лучшим футболистом Таджикистана.

Всего за свою карьеру игрок провёл 159 матчей и забил 40 голов.